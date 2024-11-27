Muhtarın evi yangında kullanılamaz hale geldi

Hakkari’nin Kaval Köyü Muhtarı Bedel Duman’ın evi çıkan yangında büyük zarar gördü.

Kaval Köyü Muhtarı Bedel Duman’ın evinin mutfak kısmında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Köy sakinlerinin yardımı ile yangına müdahale edilerek kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaval Köyü Muhtarı Bedel Duman, canını zor kurtardığını belirterek, yangının maddi hasara yol açtığını söyledi.

Duman, “Aile olarak 6 nüfusluyuz. Çocuklar kent merkezinde okula gidiyor. Eşim ile beraber köyde kalıyoruz. Komşuma misafirliğe giderken evin mutfak kısmında alevlerin yükseldiğini gördüm. Hemen eve koştum ve yangına müdahale ettim. Sonra köylüler yardıma geldi. Jandarmaya haber verildi, ekipler geldi. Dumandan etkilenmiştim, ellerim yanmıştı. Tedavimi yaptılar. İki katlı evin ilk katında oturuyoruz. Rüzgarlı bir hava vardı, yangın bundan dolayı da çıkmış olabilir. Allah’a şükürler olsun kurtulduk. Evde ise büyük maddi hasar oluştu. Canla başla yangına müdahale eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.