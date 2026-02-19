Muhtarlar ve dernekler, AKP’li vekilin madenini İdare Mahkemesi’ne taşıdı

HABER MERKEZİ

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün Giresun’daki madeni çevre katliamına devam ediyor. Yurttaşların itirazlarına rağmen geçen haftalarda AKP’li Alagöz’e ait bakır madeninin genişlemesi için onay çıktı. Alagöz Madencilik’e ait bakır madeni kapasite artışı projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verdi.

Daha önce defalarca Harşit Vadisi’ni ve su kaynaklarını zehirlendiği için para cezası kesilen, kaçak kimyasal atık havuzları inşa eden maden şirketinin 158 bin 550 ağacı daha keseceği belirtiliyor. Bölge halkı, muhtarlar ve dernekle ise maden şirketine kapasite artışı için verilen ÇED olumlu kararını İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Dilekçede, “Her geçen gün yaklaşan bu doğal felaketin önüne geçmek için bir an önce yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep ediyoruz. Dava konusu işlemin telafisi imkansız zararlara yol açacağı ve açıkça hukuka aykırı olduğuna ilişkin dilekçemizde yeterli somut delil sunulmuştur” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“İlgili firma daha önce defalarca ÇED taahhüt ihlallerinde bulunmuş ve resmi olarak raporlanmıştır. Madende kurşun, çinko ve bakır cevheri üretilmektedir. Bu gibi ağır metallerin doğaya, su kaynaklarına ve insan yaşamına olumsuz etkileri, asit maden drenajı olası çevresel sorunları doğurma riski bulunmaktadır ki, hali hazırda bu riskler defalarca gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, firmanın ÇED taahhütlerine sadık olmadıkları ve bölge için tehdit oluşturduğu açıktır. Harşit Çayı’nın ana kollarından olan Derindere’de ve Derindere’yi besleyen Kırmalık Deresinde, Alagöz Maden San. Ve Tic. A.Ş.’ye ait tesisten kaynaklı kirlilikler bulunmaktadır… Bu kirlilikler, Giresun İdare Mahkemesi’nin 2022/609 E sayılı dosyaya sunulan bilirkişi raporunda dahi bulunmaktadır. Başvurucunun şikâyetlerine rağmen, yaşam alanındaki çevre kirlilikleri devam etmektedir.”

Dava açanlar arasından, Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği, Oyraca Köyü Çevre ve Kültür Derneği, Harşit Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu, Tirebolu Dernekler Federasyonu, Çatak Köyü Muhtarlığı, Tirebolu Eymür Köyü Muhtarlığı, Oyraca Köyü Muhtarlığı, Çatalağaç Köyü Derneği, Giresun Tirebolu Eymür Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ile Polen Ekoloji Çalışmaları Derneği de yer alıyor.