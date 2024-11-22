“muht(elif) işler” ders başı yaptı

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nün ihraç hocalarından Elif Çongur’un “muht(elif) işler” adıyla kurduğu, online ve yüz yüze dersler vereceği atölye etkinliklerine başladı.

Atölyenin ilk etkinliği “Bir Senaryo Yazmak” başlıklı dersle yapıldı. Derste temel olarak senaryo yazma tekniklerinin öğretilmesi hedeflenirken, senaryo yazmanın matematiği, mühendisliği ve formülleri üzerinde duruldu.

muht(elif) işler çatısı altında oyun ve senaryo yazma, film ve metin çözümleme gibi derslerin yanı sıra, aynı zamanda spor yazarı olan Elif Çongur’un, yeşil sahada süren mücadelenin; tribünden medyaya, taraftardan oyuncuya kadar tüm bileşenlerinin hikâyesini hayatın içine yedirerek bir metne dönüştürmek üzerine kurduğu “futbol okuryazarlığı” atölyeleri de yapılacak.

Elif Çongur’un muht(elif) işler’de yapacağı etkinlikler @elifcongurmuhtelifisler adlı instagram sayfasından takip edilebilir.