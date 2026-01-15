MUHTEMEL 11'LER! Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi gün oynanacak? Karşılaşma saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda? Tüm yanıtlar haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması karşılaşmaları devam ederken, Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk etmeye hazırlanıyor. “Beşiktaş Keçiörengücü maçı hangi kanalda?”, “Saat kaçta?” ve “Bugün mü?” soruları, maç tarihi yaklaştıkça futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm resmi bilgiler…
BEŞİKTAŞ – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçı, 15 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Mücadele, İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI BUGÜN MÜ?
Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü maçı bugün oynanmayacak. Karşılaşma 15 Ocak 2026 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.
BEŞİKTAŞ – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın kanalı değişti. Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı saat 20.30'da ATV'de canlı ve şifresi olarak yayınlanacak. .
MAÇIN HAKEM VE GÖREVLİ LİSTESİ
- Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 1. Yardımcı Hakem: Murat Altan
- 2. Yardımcı Hakem: Ali Can Alp
- Dördüncü Hakem: Alpaslan Şen
- Temsilciler: Mustafa Yılmaz, Atalay Bahar, Mert Tükel
BEŞİKTAŞ - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Cerny, Devrim, Rashica, Ahmet.
Ankara Keçiörengücü: Emre, Hüseyin, Oğuzcan, Wellington, Ali, İbrahim, İshak, Halil Can, Roshi, Haqi, Diouf.
MAÇ BİLGİLERİ
|Organizasyon
|Ziraat Türkiye Kupası
|Aşama
|Grup Aşaması (Grup Eleme)
|Tarih
|15.01.2026
|Saat
|20:30
|Stadyum
|Beşiktaş Park – İstanbul
|Yayın
|ATV
