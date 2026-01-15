MUHTEMEL 11'LER! Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi gün oynanacak? Karşılaşma saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi 15.01.2026 15:54 Giriş: 15.01.2026 15:54

Güncelleme: 15.01.2026 15:54 Kaynak: Haber Merkezi

Foto: Depophotos