MUHTEMEL 11'LER | ÇAYKUR Rizespor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 21. Hafta)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelelerden biri olan ÇAYKUR Rizespor – Galatasaray karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Lider Galatasaray deplasmanda puan ararken, Rizespor sahasında sürpriz yapmak istiyor. Karşılaşma öncesinde “Rizespor Galatasaray maçı ne zaman”, “Galatasaray maçı saat kaçta” ve “Galatasaray maçı hangi kanalda” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 21. hafta kapsamında oynanacak mücadele 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 17:00’de başlayacak. Karşılaşma ÇAYKUR Didi Stadyumu’nda oynanacak.

Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcı hakemler Bersan Duran ve Suat Güz olacak. Dördüncü hakem olarak Ömer Faruk Gültekin görev yapacak.

RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in dikkat çeken karşılaşması beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar “Galatasaray maçı hangi kanalda bugün” ve “Rizespor Galatasaray canlı izle” aramalarını yapmaya devam ediyor.

RİZESPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Olawoyin, Mihalia, Zeqiri, Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Lang, Osimhen.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Galatasaray 20 15 4 1 47:14 49 2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45:17 46 3 Trabzonspor 20 12 6 2 38:23 42 4 Göztepe 20 11 6 3 27:12 39 5 Beşiktaş 20 10 6 4 35:25 36 12 ÇAYKUR Rizespor 20 4 8 8 24:30 20

Karşılaşma öncesinde Galatasaray 49 puanla lider konumda bulunurken, Rizespor 20 puanla orta-alt sıralarda yer alıyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

ÇAYKUR Rizespor

Furkan Orak — Cezalı

Attila Mocsi — Şüpheli

Khusniddin Alikulov — Ön çapraz bağı yırtık

Loide Augusto — Şüpheli

Galatasaray

Metehan Baltacı — Cezalı

Arda Ünyay — Arka adale sakatlığı

Mario Lemina — Sarı kart cezalısı

Leroy Sane — Ayak bileği sakatlığı

Özellikle Galatasaray’da orta saha ve hücum hattındaki eksikler, maç öncesi teknik heyetin planlamasında belirleyici olabilir.

MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Galatasaray deplasmanda liderliğini korumak isterken, Rizespor sahasında puan alarak ligde yükseliş hedefliyor. Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak bu mücadele, hem zirve yarışını hem de alt sıraları etkileyebilecek kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Rizespor Galatasaray maçı ne zaman?

Karşılaşma 8 Şubat 2026 Pazar günü oynanacaktır.

Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta?

Maç saat 17:00’de başlayacaktır.

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports ekranlarında yayınlanacaktır.

Galatasaray puan durumu nedir?

Galatasaray 49 puanla lider konumdadır.

Rizespor puan durumu nedir?

Rizespor 20 puanla ligde 12. sırada yer almaktadır.

Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak ÇAYKUR Rizespor – Galatasaray karşılaşması, lig sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Lider Galatasaray’ın deplasman performansı ve Rizespor’un iç saha direnci, mücadelenin sonucunu belirleyecek en önemli faktörler arasında gösteriliyor. Futbolseverler için haftanın dikkat çeken maçlarından biri olması bekleniyor.