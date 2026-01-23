MUHTEMEL 11'LER | Eyüpspor - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (İdeal 11'ler)

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı sürerken, Eyüpspor - Beşiktaş maçı futbolseverlerin odağına yerleşti. “Beşiktaş maçı ne zaman?”, “Beşiktaş maçı saat kaçta?” ve “Beşiktaş maçı hangi kanalda?” soruları, karşılaşma öncesinde en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor.

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lig: Trendyol Süper Lig – 19. Hafta

Trendyol Süper Lig – 19. Hafta Tarih: 26 Ocak 2026 Pazartesi

26 Ocak 2026 Pazartesi Saat: 20:00

20:00 Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul)

Eyüpspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 26 Ocak 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00’de İstanbul’da oynanacak.

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Beşiktaş karşılaşması, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçın yasal olarak şifresiz bir kanalda yayınlanması bulunmuyor.

PUAN DURUMU

“Beşiktaş puan durumu” ve “Eyüpspor kaçıncı sırada?” aramaları artarken, iki takımın lig tablosundaki yeri dikkat çekiyor.

Takım O G B M A:Y P Beşiktaş 18 9 5 4 31:22 32 Eyüpspor 18 3 5 10 11:25 14

İDEAL 11'LER

Karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konuların başında ideal 11’ler ve dizilişler geliyor. Görsel veriler, iki takımın sahaya farklı oyun planlarıyla çıkacağını gösteriyor.

Eyüpspor (4-3-3) – İdeal 11

Kaleci: J. Yılmaz (24)

J. Yılmaz (24) Defans: A. Yavuz (88), E. Ortakaya (5), J. Onguene (68), T. Ulvan (17)

A. Yavuz (88), E. Ortakaya (5), J. Onguene (68), T. Ulvan (17) Orta Saha: T. İter (28), M. Legowski (20), B. Gezek (55)

T. İter (28), M. Legowski (20), B. Gezek (55) Hücum: M. Altunbaş (26), U. Bozok (19), L. Pintor (23)

Beşiktaş (4-2-3-1) – İdeal 11

Kaleci: E. Destanoğlu (30)

E. Destanoğlu (30) Defans: R. Yılmaz (33), Tiago Djalo, E. Topçu (53), G. Szadai (25)

R. Yılmaz (33), Tiago Djalo, E. Topçu (53), G. Szadai (25) Orta Saha: O. Kökçü (10), K. Yılmaz (17)

O. Kökçü (10), K. Yılmaz (17) Hücum: E. Toure (19), V. Cerny (18), M. Rashica (7)

E. Toure (19), V. Cerny (18), M. Rashica (7) Forvet: T. Abraham (9)

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Maç öncesi kadro tercihlerini etkileyen en önemli başlıklardan biri de sakat ve cezalı oyuncular.

Eyüpspor Sakat / Şüpheli

Luccas Claro: Ayak bileği bağlarında zedelenme (sakat)

Ayak bileği bağlarında zedelenme (sakat) Emre Akbaba: Şüpheli

Beşiktaş Sakat / Cezalı

Felix Uduokhai: Sarı kart cezalısı

Sarı kart cezalısı Wilfred Ndidi: Arka adale sakatlığı

REKABET GEÇMİŞİ

“Beşiktaş Eyüpspor maçları” başlığı, iki takım arasındaki son karşılaşmalarla yeniden gündeme geldi.

Tarih Maç Skor 17.08.2025 Beşiktaş - Eyüpspor 1-1 21.02.2025 Eyüpspor - Beşiktaş 1-2 22.09.2024 Beşiktaş - Eyüpspor 1-0

Eyüpspor - Beşiktaş maçı hangi gün?

Maç, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü oynanacak.

Eyüpspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Eyüpspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Mücadele beIN Sports’ta canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş maçı bugün mü?

Hayır, Beşiktaş’ın bu haftaki maçı 26 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Eyüpspor - Beşiktaş maçı, Süper Lig 19. haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Beşiktaş üst sıralardaki konumunu korumak isterken, Eyüpspor sahasında puan arayacak. Maç saati, yayın bilgisi, puan durumu, ideal 11’ler ve sakat-cezalı listeleri, karşılaşmanın temposunu şimdiden merak konusu haline getiriyor.