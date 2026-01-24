MUHTEMEL 11'LER | F. Karagümrük - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 25/26 sezonunda 19. hafta heyecanı sürerken gözler F. Karagümrük - Galatasaray maçına çevrildi. Taraftarın en çok aradığı soruların başında “Galatasaray maçı ne zaman” ve “Galatasaray maçı saat kaçta” geliyor. Karşılaşma öncesi puan durumu, ideal 11’ler ve sakat-cezalı listesi gibi başlıklar maç gündemini belirliyor.

F. KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lig: Süper Lig 25/26 – 19. Hafta

Süper Lig 25/26 – 19. Hafta Tarih: 24 Ocak

24 Ocak Saat: 20:00

20:00 Stat: Vefa Stadı

PUAN DURUMU

“Galatasaray puan durumları” ve “Galatasaray’ın maçı” gibi aramalar artarken, iki takımın lig tablosundaki yeri dikkat çekiyor. Galatasaray zirvede yer alırken F. Karagümrük alt sıralarda puan arıyor.

Takım O G B M A:Y P Galatasaray 18 13 4 1 40:13 43 F. Karagümrük 18 2 3 13 15:34 9

İDEAL 11’LER: GÖRSELDEN ÇIKAN DİZİLİŞLER

Karşılaşma öncesi en çok merak edilen başlıklardan biri de “ideal 11” ve dizilişler. Görselde iki takımın 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktığı görülüyor.

F. Karagümrük (4-2-3-1) – İdeal 11

Kaleci: I. Grbic (13)

I. Grbic (13) Defans: Ç. Kurukalp (33), J. Balkovec (29), M. Kadıoğlu (32), R. Esgiao (47)

Ç. Kurukalp (33), J. Balkovec (29), M. Kadıoğlu (32), R. Esgiao (47) Orta saha: B. Özcan (8), M. Kranevitter (5)

B. Özcan (8), M. Kranevitter (5) Hücum hattı: Serginho (70), B. Kalayci (72), S. Larsson (23)

Serginho (70), B. Kalayci (72), S. Larsson (23) Forvet: D. Fofana (19)

Galatasaray (4-2-3-1) – İdeal 11

Kaleci: U. Çakır (1)

U. Çakır (1) Defans: E. Elmalı (17), A. Bardakçı (42), D. Sanchez (6), R. Sallai (7)

E. Elmalı (17), A. Bardakçı (42), D. Sanchez (6), R. Sallai (7) Orta saha: İ. Gündoğan (20), M. Lemina (99)

İ. Gündoğan (20), M. Lemina (99) Hücum hattı: B. Yılmaz (53), Y. Akgün (11), L. Sane (10)

B. Yılmaz (53), Y. Akgün (11), L. Sane (10) Forvet: M. Icardi (9)

SAKAT VE CEZALILAR

Maç öncesi kadro planlamasını etkileyen en önemli başlıklardan biri de sakat ve cezalılar. İki takımda da şüpheli ve cezalı isimler bulunuyor.

F. Karagümrük sakat/cezalı listesi

Joao Camacho (37) – Şüpheli

Matias Kranevitter (5) – Cezalı (Sarı kart cezalısı)

Galatasaray sakat/cezalı listesi

Arda Ünyay (91) – Sakatlık (Arka adalesinden sakat)

Metehan Baltacı (3) – Cezalı (Maçtan men cezası)

Wilfried Singo (90) – Şüpheli

REKABET GEÇMİŞİ: SON MAÇLAR

“Galatasaray fikstür” ve “Bugün Galatasaray maçı” aramalarının yanında iki takımın son karşılaşmaları da ilgi görüyor. İki takımın rekabet geçmişi sonuçları şöyle:

Lig Tarih Maç Skor TSL 15.08.2025 Galatasaray - F. Karagümrük 1-0 TSL 12.05.2024 F. Karagümrük - Galatasaray 1-1 TURK 29.02.2024 Galatasaray - F. Karagümrük 0-1 TSL 20.12.2023 Galatasaray - F. Karagümrük 1-0 TSL 23.04.2023 Galatasaray - F. Karagümrük 2-3

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig’de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların büyük bölümünde sarı-kırmızılılar üstün bir tablo ortaya koydu. Galatasaray 14 galibiyet elde ederken, Fatih Karagümrük yalnızca 2 kez kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerinde de Galatasaray’ın açık farkı bulunuyor; sarı-kırmızılılar 42 gol atarken, Karagümrük 18 golle karşılık verebildi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanlarında da başarılı sonuçlar almayı başardı. Rakibinin sahasında oynadığı 10 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 11 gol yedi. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, Karagümrük’e karşı Süper Lig’de oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi; bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak dikkat çeken bir seri yakaladı.

Galatasaray fikstür

Galatasaray’ın 19. hafta maçı 24 Ocak 20:00’te Vefa Stadı’nda F. Karagümrük deplasmanı.

Galatasaray maçı ne zaman / Galatasaray maçı hangi gün saat kaçta?

Maç 24 Ocak günü saat 20:00’de oynanacak.

Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Galatasaray maçı oynanmıyor. Maç 24 Ocak günü saat 20:00’de oynanacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz izlenir?

Bu maç yasal olarak şifresiz izlenemez. Maç Bein Sports'ta canlı ve şifreli.

F. Karagümrük - Galatasaray maçı, Süper Lig 25/26 sezonunda 19. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Galatasaray zirve yarışında hata yapmak istemezken, F. Karagümrük sahasında puan arayacak. Maç saati, stat bilgisi, puan durumu, ideal 11’ler ve sakat-cezalı listeleri ışığında karşılaşmanın temposu şimdiden merak konusu.