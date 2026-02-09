MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 21. Hafta)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde futbolseverler “Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman”, “Fenerbahçe maçı saat kaçta” ve “Fenerbahçe maçı hangi kanalda” sorularının yanıtını araştırıyor. Kadıköy’de oynanacak karşılaşma, haftanın en merak edilen maçları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 21. hafta karşılaşması 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20:00’de Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcı hakemler Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir olurken, dördüncü hakem olarak Süleyman Bahadır görev yapacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle taraftarlar “Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı izle” ve “Fenerbahçe maçı hangi kanalda” aramalarını yapıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M P 1 Galatasaray 21 16 4 1 52 2 Fenerbahçe 20 13 7 0 46 3 Trabzonspor 21 13 6 2 45 4 Göztepe 21 11 7 3 40 5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 22

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 46 puanla ikinci sırada yer alırken, Gençlerbirliği 22 puanla ligde 11. sırada bulunuyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe

Levent Mercan — Arka adale yırtığı

Archie Brown — Ayak parmağı sakatlığı

Edson Alvarez — Sarı kart cezalısı

Mert Hakan Yandaş — Maçtan men cezası

Sidiki Cherif — Şüpheli

Gençlerbirliği

Abdurrahim Dursun — Şüpheli

Emirhan Ünal — Menisküs problemi

Moussa Kyabou — İç yan bağ yaralanması

Oghenekaro Etebo — Aşil tendonu sakatlığı

Kevin Csoboth — Şüpheli

Her iki takımda da özellikle orta saha ve savunma hattındaki eksikler, karşılaşmanın oyun planını etkileyebilir.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.

MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe sahasında kazanarak zirve yarışını sürdürmek isterken, Gençlerbirliği deplasmanda puan alarak ligde yükselme hedefini sürdürüyor. Kadıköy’de oynanacak mücadele, Süper Lig’in 21. haftasında sonucu merakla beklenen karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Karşılaşma 9 Şubat 2026 Pazartesi günü oynanacaktır.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Maç saat 20:00’de başlayacaktır.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports ekranlarında yayınlanacaktır.

Fenerbahçe puan durumu nedir?

Fenerbahçe 46 puanla ligde ikinci sırada yer almaktadır.

Gençlerbirliği puan durumu nedir?

Gençlerbirliği 22 puanla ligde 11. sıradadır.

Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Gençlerbirliği karşılaşması, zirve yarışının şekillenmesi açısından önemli bir mücadele olacak. Fenerbahçe’nin iç saha avantajı ve Gençlerbirliği’nin puan arayışı, maçı haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri haline getiriyor.