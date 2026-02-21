MUHTEMEL 11'LER | Konyaspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda 23. hafta heyecanı sürerken gözler Konya’daki kritik randevuya çevrildi. “Konyaspor - Galatasaray maçı hangi gün?”, “Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?” ve “Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?” soruları futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda. İşte maçın günü, saati, stadyumu, yayın bilgisi ve karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar…

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 21 Şubat 2026 Cumartesi tarihinde oynanacak. Mücadele saat 20:00’de başlayacak.

Maç Yeri

Karşılaşma MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda (Konya) oynanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Deniz, Melih, Berkan, Olaigbe, Kramer, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

“Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı net: Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak ve yayın şifreli olacak.

PUAN DURUMU (SADECE İLGİLİ TAKIMLAR)

Maç öncesi puan tablosunda Galatasaray zirvede yer alırken Konyaspor alt sıralarda puan arayışını sürdürüyor. Aşağıda yalnızca ilgili takımların puan durumu bilgisi yer alıyor:

# Takım O G B M A:Y P 1 Galatasaray 22 17 4 1 55:15 55 14 Konyaspor 22 4 8 10 25:35 20

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Karşılaşma öncesi iki takımda da sakatlık, şüpheli durumlar ve cezalar teknik heyetlerin planlarını etkileyebilir. Aşağıda sakat ve cezalı oyuncular listesi tam olarak yer almaktadır.

Konyaspor Sakat / Şüpheli / Kadro Dışı

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 12 Guilherme Sitya 36 Defans Diğer - Kadro Dışı 23 Rayyan Baniya 27 Defans Şüpheli 19 Ufuk Akyol 29 Orta Saha Sakatlık - Arka Adalesinden Sakat 7 Muhammet Tunahan Taşçı 24 Orta Saha Şüpheli

Galatasaray Sakat / Cezalı

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama 3 Metehan Baltacı 24 Defans 2 - - - Cezalı - Maçtan Men Cezası

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR: KONYA’DA KRİTİK 90 DAKİKA

Liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray için deplasmandan alınacak puan ya da puanlar zirve yarışında büyük önem taşırken, Konyaspor ise kendi sahasında alacağı sonuçla puan tablosunda nefes almak istiyor. Bu nedenle “Konyaspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanında, kadro durumu ve maç öncesi eksikler de yakından takip ediliyor.

Konya’da oynanacak Konyaspor - Galatasaray karşılaşması, hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki mücadeleyi yakından ilgilendiriyor. Maç 21.02.2026 tarihinde 20:00’de başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak. Puan durumu ile sakat-cezalı listeleri, bu kritik 90 dakika öncesinde iki takımın planlarını belirleyecek en önemli başlıklar arasında.