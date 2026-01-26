Muhtemel 11'ler | Sakaryaspor - Bodrumspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Muhtemel 11’ler, maç saati ve yayın bilgileri… Sakaryaspor - Bodrumspor maçı öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği tüm detaylar netleşiyor. Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında oynanacak bu kritik mücadele, hem Sakaryaspor hem de Bodrumspor açısından büyük önem taşıyor. “Sakaryaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Muhtemel 11’ler belli oldu mu?” soruları, karşılaşma öncesi arama motorlarında öne çıkıyor.
Trendyol 1. Lig’de heyecan 26 Ocak 2026 Pazartesi akşamı oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Sakaryaspor - Bodrumspor karşılaşması öncesinde maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, hem puan tablosu hem de sezonun geri kalanı açısından büyük önem taşıyor.
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig’in 22. haftası kapsamında oynanacak Sakaryaspor - Sipay Bodrum FK maçı, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.
Karşılaşmada ilk düdük saat 20.00’de çalacak. İki takım da sahaya kritik 3 puan hedefiyle çıkacak.
Takımların Lig Durumu
- Bodrum FK: 33 puanla 6. sırada
- Sakaryaspor: 23 puanla 18. sırada
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sakaryaspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından iki farklı kanaldan canlı olarak takip edilebilecek.
- beIN Sports 2 (Canlı yayın)
- TRT Spor (Şifresiz canlı yayın)
Bu yayın seçenekleri sayesinde karşılaşma, geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacak.
TAKIMLARIN SON MAÇ PERFORMANSLARI
Sakaryaspor, ligdeki son maçında deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
Bodrum FK ise kendi sahasında oynadığı mücadelede Sivasspor’a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesinde her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11’ler, teknik heyetlerin son kararlarının ardından netleşecek. Muhtemel 11’lerin maç günü ve karşılaşma saatine yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.
Teknik direktörlerin, ligdeki konum ve son maç performanslarını dikkate alarak ideal kadrolarını sahaya sürmesi öngörülüyor.
KARŞILAŞMANIN HAKEM KADROSU
Sakaryaspor - Bodrumspor maçının hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
- Hakem: Davut Daku Kılıç
- 1. Yardımcı Hakem: Kemal Mavi
- 2. Yardımcı Hakem: Enes Biroğlu
- Dördüncü Hakem: İbrahim Güner
- VAR: Kadir Sağlam
- AVAR: Turgut Doman
Sakaryaspor - Bodrumspor maçı ne zaman oynanacak?
Karşılaşma, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü oynanacak.
Sakaryaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta başlayacak?
Mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Sakaryaspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Maç nerede oynanacak?
Sakaryaspor - Bodrumspor maçı, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.
Maçın hakemi kim?
Karşılaşmayı Davut Daku Kılıç yönetecek.