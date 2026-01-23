MUHTEMEL 11'LER | Trabzonspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri Trabzon’da oynanıyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk hattından kopmak istemeyen bordo-mavililer, iç sahada alacağı bir galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig 19. hafta mücadelesi, 23 Ocak 2026 Cuma günü (bugün) Papara Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda?

Mücadele, futbolseverler tarafından beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig’de 18 hafta sonunda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, lider Galatasaray’ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 4 puan gerisinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor deplasmanında alınan 2-1’lik galibiyetle moral bulan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında da çıkışını sürdürerek zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.

ONUACHU 41 GÜN SONRA SAHAYA DÖNÜYOR

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası dönüşünün ardından yeniden kadroya dahil oldu. En son 12 Aralık’ta Göztepe deplasmanında forma giyen tecrübeli futbolcu, kart cezası ve turnuva nedeniyle üç lig maçında görev alamamıştı.

41 gün aradan sonra kadroya dönen Onuachu’nun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere toplam 6 resmi maçın ardından yeniden sahada olması bekleniyor.

YENİ TRANSFER LOVİK İLK 11’E YAKIN

Trabzonspor’un hafta içinde Parma’dan kadrosuna kattığı sol bek Mathias Lovik, Mustafa Eskihellaç’ın cezalı olması nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giymeye aday isimler arasında yer alıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (İLK 3 VE KASIMPAŞA)

Sıra Takım O G B M AV P 1 Galatasaray 18 13 4 1 27 43 2 Fenerbahçe 18 12 6 0 26 42 3 Trabzonspor 18 11 5 2 14 38 14 Kasımpaşa 18 3 7 8 -10 16

TRABZONSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Stefan Savic – Sakat (Baldır)

Rayyan Baniya – Sakat (Kaval Kemiği)

Edin Visca – Sakat (Ayak Kırığı)

Mustafa Eskihellaç – Cezalı (Sarı Kart)

Boran Başkan – Cezalı (Maçtan Men)

KASIMPAŞA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Haris Hajradinovic – Sakat (Çapraz Bağ)

Cafu – Sakat (Arka Adale)

Andri Baldursson – Cezalı (Sarı Kart)

Ali Yavuz Kol – Cezalı (Sarı Kart)

Rodrigo Becao – Şüpheli

Yusuf Barası – Şüpheli

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe Augusto.

Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Opoku, Arous, Winck, Kerem, Cem, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Gueye.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEM KADROSU

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Mücadelede Ali Yılmaz orta hakem olarak görev yapacak; Yılmaz’ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Abdullah Uğur Sarı üstlenirken, dördüncü hakem olarak Erdem Mertoğlu sahada olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Çetin, AVAR ise Anıl Usta olarak belirlenirken, maçta gözlemci görevini Ali Uluyol, temsilcilikleri ise Mehmet Tunçak, Bülent Tırnaksız, Mehmet Canavar ve Hasbi Sevindik yürütecek.

Süper Lig 19. haftasında oynanacak Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesi, bordo-mavililerin zirve yarışındaki konumunu koruması açısından büyük önem taşıyor. Onuachu’nun dönüşü ve iç saha avantajıyla Trabzonspor, bu kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.