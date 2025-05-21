Muhtemel komisyonda YRP yer almayacak

Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK’nın fesih kararının ardından Meclis’te tüm siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon kurulması önerisine ilişkin, "Bu ahval ve şerait içerisinde Yeniden Refah Partisi’nin Meclis’te kurulması muhtemel 100 kişilik bir komisyonda yer alması söz konusu olmayacaktır. Biz bilgilendirme istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir liderler zirvesi toplanırsa, kaygılar giderilirse, liderler birinci elden, devlet tarafından bilgilendirilirse, Yeniden Refah Partisi de elbette ki bu konudaki konumunu gözden geçirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın acilen "liderler zirvesini" toplaması, Meclis’te temsil edilen partilere doğrudan bilgilendirme yapması gerektiğini ifade etti.