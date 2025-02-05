‘Muhteşem doğa’ kazandı

Latmos Dağı’nda Çavdar köyü yakınlarında Kormad Madencilik şirketinin kuvars maden ocağının kapasite artış talebine karşı direnen yurttaşlar kazandı. Yerel mahkemenin ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ iptal kararını Danıştay da onaylandı. Yaşam savunucuları, “Muhteşem doğa için çok büyük bir kazanım oldu” dedi.

Şirket geçtiğimiz yıl proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık ise projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Latmos Platformu, karara karşı dava açtı. Aydın 1. İdare Mahkemesi, taş ocağının çevresinde zeytinlikler ve tarım alanları bulunduğu, projenin çevre, toprak ve suya olumsuz etkileri olacağı gerekçesiyle ÇED kararını iptal etti. Şirket kararı temyiz etti.

Danıştay 4. Dairesi ise, “Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” denildi. Kararın ardından Latmos Platformu yaptığı açıklamada, şunları belirtti: “Kuvars maden ocağı için Kormad şirketinin kapasite artışı talebine Aydın Valiliği tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını yerel mahkeme iptal etmişti. Temyize götürülen yerel mahkeme kararı Danıştay tarafından da onaylandı ve kesinleşti. Muhteşem doğa için çok büyük bir kazanım oldu.”

8 BİN 500 YILLIK TARİH

Gnays kayaları, dünyanın en nadir jeolojik oluşumlarından biri. Bu kayalar üzerindeki mağaralarda ve kaya diplerinde bulunan 8 bin 500 yıllık kaya resimleriyle Latmos Dağı, benzersiz bir coğrafya sunuyor. Neolitik Dönem’den bu yana uzanan çok sayıda arkeolojik esere, jeolojik yapıya, yapısal değere ve su kaynaklarına dikkat çekiyor.