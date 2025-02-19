Muhteva ne demek? Anlamı ve kullanım alanları

Muhteva kelimesi, bir şeyin içeriği, kapsamı veya içinde barındırdığı unsurlar anlamına gelen Arapça kökenli bir terimdir. Özellikle akademik metinlerde, hukuki belgelerde ve edebi eserlerde sıkça kullanılan bu kelime, bir konu veya metnin hangi bilgileri barındırdığını ifade etmek için tercih edilir. Örneğin, bir kitabın muhtevası konu başlıklarını ve içeriğini kapsar, bir sözleşmenin muhtevası ise içindeki hüküm ve şartları belirtir.

MUHTEVA KELİMESİNİN GÜNLÜK KULLANIMI

Günlük hayatta muhteva kelimesi, genellikle resmi ve akademik yazışmalarda kullanılır. Örneğin, bir ürünün tanıtımında “Bu gıda, zengin vitamin ve mineral muhtevasına sahiptir” ifadesiyle içeriğinden bahsedilebilir. Aynı şekilde, bir konuşmanın veya raporun muhtevası, içerdiği bilgilerle ilgili detayları ifade eder. Daha yaygın kullanılan “içerik” kelimesi, muhteva ile aynı anlamı taşır ve günlük dilde daha sık tercih edilir.