Mühürlendi, durmadı: Sinpaş Kızılbük için yıkım talimatı

Sinpaş Kızılbük GYO’nun Marmaris İçmeler’deki inşaatı, mahkeme kararları ve mühürlemeye rağmen sürdü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, kaçak yapının yıkılması için belediyelere talimat verdi. Bölge halkı, inşaatın durdurulması ve milli park alanının korunması için çağrı yaptı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Marmaris İçmeler Mahallesi'nde Sinpaş Kızılbük GYO’nun projesine verilen 17 ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etti. Mahkeme kararının ardından Marmaris Belediyesi, iptal edilen ruhsatlara ek olarak 16 tadilat ruhsatını da iptal etti. Sonrasında 25 yeni ruhsat daha iptal edildi. Marmaris Belediyesi yıkım kararı aldı. Ancak inşaat faaliyetleri tüm kararları hiçe sayarak devam etti.

Kent Politikaları Derneği ise inşaatın durdurulması ve hukuki sürecin uygulanması için imza kampanyası başlattı. Toplanan 6 bin 200 imza, Valiliğe teslim edildi. Mahkeme kararlarına rağmen devam eden inşaat sahasında, ruhsatsız yapılaşmanın yanı sıra milli park alanının da işgal edildiği tespit edildi. Şirketin, kendisine ait olmayan bölgede inşaat faaliyetlerini sürdürdüğü, bölgede altyapı bulunmamasına rağmen devremülk satışlarının devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, 35 yıldır atıl durumda olan 5 katlı otel binasının güçlendirme ruhsatı alınmadan yeni katlar eklenerek halka satıldığı belirtildi.

YIKIM TALİMATI VERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yazı göndererek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğince yapının yıkılması talimatını verdi. Belediyenin süreci işletmemesi halinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin devreye gireceği bildirildi.

KOLLUK KUVVETİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Marmaris Kaymakamlığı, sürecin tamamlanması için kolluk kuvvetlerinin desteğinin sağlanacağını duyurdu. Kaçak yapının yasal sürecinin tamamlanması ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlara çağrı yapıldı.

YIKIM BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLSİN

Bölge halkı, mahkeme kararlarının uygulanmasını ve kaçak inşaatın bir an önce durdurulmasını talep etti. İnşaatın mühürlenmesine rağmen faaliyetlerin devam etmesine tepki gösteren yurttaşlar, yetkililere çağrı yaparak yıkım işlemlerinin hızlandırılmasını istedi. Yurttaşlar, milli park alanının işgal edilmesine de dikkat çekerek doğal yaşamın korunması gerektiğini vurguladı.