Mühürlenen otel yandı

Bolu’nun Mengen ilçesi Babahızır köyü mevkisinde, önceki gün eksikleri nedeniyle Bolu Valiliği tarafından mühürlenen bir otelin restoran bölümünde, dün sabah yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden de takviye ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, restoran bölümü kullanılamaz hale geldi. Kartalkaya’daki 21 Ocak’ta otel yangınının ardından kentteki 153 konaklama tesisi denetlendi. Denetimlerde; 34’ünün faaliyeti durduruldu, 8’inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.