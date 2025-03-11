Mühürlenen oteli büyütmek istiyorlar

Unico Sigorta, Bodrum’un Torba Mahallesi’nde yer alan Turizm Konaklama Tesisi (Be Premium Bodrum Hotel) için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı. Halihazırda 75 bin metrekarelik orman arazisi üzerine kurulu otelin, 26 bin metrekare daha genişletilmesi planlanıyor. Ancak genişletilmek istenen bölge, devlete ait orman arazisi içinde ve ikinci derece doğal sit alanında bulunuyor. Ayrıca, tesisin çevresinde arkeolojik sit alanları da yer alıyor.

ÇED KARARI İPTAL

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda Muğla 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar doğrultusunda şirket, bazı odaları kapattı ve bazı alanları depo olarak kullanmaya başladı. Yapılan değişikliklerle otelin kapasitesi 243 oda ve 528 yatak olarak güncellendi.

Be Premium Bodrum Hotel’in bulunduğu alan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 49 yıllığına Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edildi. Daha sonra bu kullanım hakkı, Bakanlık onayıyla Unico Sigorta A.Ş. tarafından satın alındı. Unico Sigorta, geçmişte kara para aklama suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan ve Türkiye’den kaçan Sezgin Baran Korkmaz’a aitti. 2022 yılında Korkmaz, hakkındaki davalar sürerken şirketin yönetimini devretti. Unico Sigorta şu anda yüzde 80 Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş., yüzde 20 Kibele B.V. ortaklığıyla faaliyet gösteriyor.

Unico Sigorta, oteli genişletmek için 2020 yılında ÇED başvurusunda bulundu ancak Bakanlık’tan onay alamadı. 21 Mart 2022’de yeniden başvuruda bulundu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 14 Temmuz 2023’te ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Ancak, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda mahkeme ÇED raporunu iptal etti. Bunun üzerine belediye, Be Premium Bodrum Hotel’i mühürledi.

PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Otelin eski adı Paramount Hotel’di. Paramount Hotel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 2021 yılında yayımladığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Peker, bu videolarda söz konusu otelde tatil yapan bazı isimlerle ilgili dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

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KESİNLEŞEN YIKIM KARARI HENÜZ YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, mühürlenmesine rağmen devam eden Sinpaş Kızılbük GYO inşaatıyla ilgili Marmaris ve Muğla Büyükşehir belediyelerine 'kaçak yapıları yıkın' talimatı vermesinin ardından Marmaris Belediyesi dün konuya ilişkin açıklama yaptı. Yıkım kararının henüz bulunmadığı belirtilen açıklamada özetle şunlar dile getirildi:

“Marmaris Belediye Encümeni'nin aldığı yıkım kararı ile ilgili yargı süreci devam etmekte olup, kesinleşen yıkım kararı henüz bulunmamaktadır. İleride telafisi mümkün olmayan zarar ve ziyanların önüne geçmek adına nihai mahkeme kararı doğrultusunda hareket etmek büyük önem arz etmektedir. Ancak her şeye rağmen Belediye başkanlığımızca yıkım süreci titizlikle takip edilmekte olup ilerleyen süreç içinde gerçekleşebilecek yıkım için, yıkım ihalesi iş ve işlemlerine de başlanılmıştır.’’