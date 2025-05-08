Mühürlü inşaatta vinç devrildi: 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda bulunan inşaattaki kule vinci, operatörünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi.

Vincin sepet kısmında bulunan 2 işçi ile sökülen parçanın isabet ettiği bir işçi yaralandı.

Yaralanan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

ABB'DEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı inşaatın imar planına aykırı yapılaşmaları olduğu gerekçesiyle, inşaat ruhsatlarının 3 Mart'ta İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı oluru ile iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"4 Mart 2025 tarihli 17 sayılı Yapı Tatil Zaptı Tutanağı ile mühürlenmiş olan Çankaya ilçesi, 13911 Ada 16 nolu parseldeki inşaat alanında 'mühür fekki' yapılarak izinsiz ve hukuksuz bir şekilde inşai çalışma yapılırken iş kazası meydana gelmiştir. Hem Zabıta Daire Başkanlığı hem de İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız gerekli tespitleri yapmak üzere inşaat alanında çalışma başlatmışlardır. Çalışmalar tutanağa bağlandıktan sonra ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."