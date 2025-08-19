Müjdat Gezen hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk’ten soruşturma

Sanatçı Müjdat Gezen, gazeteci Ayşenur Arslan’la yaptığı “Bizim Ev” adlı Youtube programındaki ifadeleri nedeniyle açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Gezen’in programda söylediği “Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu’da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır” sözleri soruşturmaya gerekçe gösterildi.

Müjdat Gezen, Fatih Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. İfadesinde, kadınların toplumdaki rolüne vurgu yapan Gezen, “Hz. Muhammed peygamberimizin sözü vardır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Toplumumuzda kadın hep öteleniyor. Kadınların daha faal, daha üretken olmasını istiyorum. Meclis’te en az 250 kadın milletvekili olmalı. Bu cümlelerimle de kadınların toplumdaki yerine dikkat çektim” dedi.