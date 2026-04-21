Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre Müjdat Gezen, bugün gerçekleştirilmesi planlanan Gırgıriye Müzikali'nde organizasyondaki sorunlar nedeniyle bazı seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre bazı seyirciler sahnedeki Gezen ile atıştı. Organizasyondaki problemlere de tepki gösteren sanatçı, "Madem bu kadar şikayet var, bugün gösterimi iptal edelim" dedi.

Yaşanan gerginliğin ardından Gezen fenalaştı ve ekibi seyirciye yeni bir gösterim için teklifte bulunurken bazı izleyiciler seyirciler "yuh" diye bağırdı.

UĞUR DÜNDAR: TİYATROMUZUN ULU ÇINARI MÜJDAT GEZEN'İ BU AKŞAM ÇOK ÜZDÜLER

Gazeteci Uğur Dündar, Müjdat Gezen'in hastaneden fotoğrafını paylaştı ve "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız" dedi.