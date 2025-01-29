'Müjdat Gezen öldü' haberleri gündem oldu: Turp gibiyim ama üzülüyorum

Usta sanatçı Müjdat Gezen'in hayatını kaybettiği yönündeki asılsız haberler sosyal medyada gündem olup paylaşıldı.

Yanıltıcı haberlere tepki gösteren gazeteci Uğur Dündar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım Sahtekârlar 'Müjdat Gezen öldü' diye söylenti çıkarmışlar! Biraz önce kendisiyle konuştum. 'Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum."