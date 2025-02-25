Müjde Ar trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu hakkında açıklama

Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından Müjde Ar, trafik kazası geçirdi.

İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesi'nde meydana gelen kazada özel halk otobüsü, içerisinde Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ı taşıyan lüks otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada, lüks araçta bulunan Müjde Ar ve Mehmet Ercan Karakaş yaralandı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.

70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

NTV'nin aktardığına göre sanatçının dün akşam trafik kazası geçirdiği ve Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.