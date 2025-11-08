Müjdeli haber geldi: Jasikevicius Fenerbahçe'de kalıyor

Fenerbahçe Basketbol uzun zamandır belirsizliğini koruyan konuda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, koç Sarunas Jasikevicus'la sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Basketbol muhabiri Andrea Calzoni'nin haberine göre Euroleague'de geçen sezonki şampiyonlukta en püyük sahibi olan başarılı koçla uzun süreli bir sözleşme imzaladı.

Jasikevicius, takımın oyun sistemini yeniden şekillendirmiş, özellikle savunma sertliği ve rotasyon derinliğiyle fark yaratmıştı. Yarı final ve final serilerinde yaptığı taktik hamlelerle büyük övgü toplayan tecrübeli koç, sarı-lacivertli taraftarların da kısa sürede sevgilisi haline gelmişti.

Fenerbahçe yönetiminin yeni anlaşmayı resmi olarak önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. Litvanyalı çalıştırıcının yeni sözleşmesinde performansa bağlı opsiyonlar ve kulübün uzun vadeli yapılanmasına dair maddelerin de yer aldığı belirtiliyor.