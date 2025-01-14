‘Müjde’nin ardında gerici dayatma var

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray’da düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı’nda günlerdir gündeme sokulmak istenen ‘yeni bir müjde’yi açıkladı. Sefalet ücretine mahkûm edilen emeklilere zam mı yapılacak söylentileri arasında Erdoğan’ın açıkladığı müjdeden ise bir kez daha 3 çocuk vurgusu çıktı.

Daha önce 2025 yılını aile yılı ilan eden Erdoğan, müjde olarak da yeni evlenecek gençlere sağlanacak faizsiz kredi imkânını sundu.

Ülkede yaşlı nüfusun artışına dikkat çeken Erdoğan, "En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz." dedi. Erdoğan, "Tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseldi. İkinci çocuk için her ay 1500 lira; 3’üncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Faizsiz kredi desteğimizi 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR

"Güçlü ailenin güçlü devlete giden yolların taşlarını döşediği sadece sosyolojik bir tespit değil tarihi bir hakikattir" diyen Erdoğan, ülkenin tüm alanına yaymak istedikleri gerici politikaları bu kez de aile vurgusuna dayandırdı. Eğitimdeki gerici müfredat değişiklikleriyle, toplumsal hayatın tamamında söz sahibi kıldıkları tarikat ve cemaat ağlarıyla toplumu değiştirip dönüştürmek isteyen siyasal İslamcı rejim bu kez de doğurganlık oranları üzerinden muhafazakâr aile merkezli politikalarını hayata geçirmek istiyor. Yıllardır fıtrat söylemleriyle her ailede 3 çocuk olmasına büyük bir kutsallık atfeden rejim, gelecek dönem için de bu söylemleri güçlü aile vurgusu üzerinden geliştirmeye çalışıyor. Geçen yılın son aylarında kurdukları Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü’nü ile beraber ülkede yaratılan ekonomik krizi de görmezden gelen rejim, müjde olarak sunulan kredi imkânı ile hayallerindeki güçlü aileyi toplumun tamamında hâkim kılmak istiyor.

LGBT+’LARI HEDEF ALDI

Öte yandan yarattıkları ekonomik kriz altında geleceksizliğe mahkûm ettikleri gençlerin sorunlarına değinmeyen Erdoğan, ‘müjdeyi’ açıklarken de gerici söylemlerini sürdürdü.

LGBTİ+’ları hedef alan Erdoğan, " LGBT’nin koçbaşı olarak kullanıldığı cinyisetsizleştirme politikalarının hedefi ailedir. LGBT eleştirisi tıpkı Siyonizme getirilen haklı eleştiriler gibi anında susturulmaktadır. Fıtratı ve aileyi savunan herkes ağır bir baskıya maruz kalmaktadır. Özellikle akademi, medya, kültür-sanat ve sivil toplum camiamızın cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı daha fazla sorumluluk alacağına inanıyorum” dedi.

Doğurganlık oranının 1,51’e gerilediğin belirten Erdoğan, evlenme yaşının ise kadınlarda 26’ya erkeklerde 28’se çıkmasından şikâyetçi oldu.

Açıkladığı kredi imkânını sorunun çözümü olarak sunan Erdoğan, konuşmasında boşanmaların da artığına dikkat çekerken ‘3 çocuk konusunda haklı çıktık’ sözleriyle bir kez daha fıtrat vurgusu yaptı.