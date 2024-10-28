Mujica'nın yoldaşı Orsi, başkanlık yarışının ilk turunu açık farkla önde bitirdi

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Güney Amerika ülkesi Uruguay’da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda muhalefetteki Geniş Cephe (Frente Amplio) adayı Yamandu Orsi oyların yüzde 43,6’sını aldı.

İktidardaki Ulusal Parti’den (Partido Nacional) Alvaro Delgado yüzde 27,6 ile seçimi ikinci tamamladı.

11 ismin yarıştığı seçimde adayların hiçbiri oyların yüzde 50’sinden fazlasını alamadığı için 24 Kasım’da ikinci tur seçim yapılacak.

İlk turda en fazla oy alan iki aday ikinci turda yarışacak. Uzmanlar, 24 Kasım’daki ikinci tur seçimlerinde Orsi’nin daha avantajlı olduğunu değerlendiriyor.

Seçimlerde, Uruguay halkı 2025-2030 dönemi için devlet başkanını seçmenin yanı sıra Ulusal Meclis’e milletvekili göndermek üzere de oy kullandı.

Eski Marksist gerilla hareketi Tupamaros’un liderlerinden José Alberto Mujica Cordano 2010-2015 yılları arasında Uruguay'ın 40’ıncı Başkanı olarak görev yapmıştı. Mujica da Geniş Cephe’nin adayıydı.