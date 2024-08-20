Mukadder Çelik Cankoçak hayatını kaybetti

İnsan hakları savunucusu feminist ve 78 Kuşağı kadınlarından Mukaddes Çelik Cankoçak, hayatını kaybetti.

Cankoçak’ın arkadaşları yayınladıkları mesajda, “Başta ablası ve arkadaşımız Ümide Aysu olmak üzere, ailesine, yakınlarına, 12 Eylül kadınlarına ve geniş ailemize başsağlığı dileriz” denildi.

Cankoçak’ın cenazesi yarın (21 Ağustos Çarşamba) ikindi vaktinde (saat 17.00) Karacaahmet Şakirin Camisinde yapılacak törenin ardından Samsun’a uğurlanacak.

22 Ağustos Perşembe günü ise memleketi Samsun’da toprağa verilecek.

Cankoçak’ın arkadaşlarının yayınladığı mesajın tamamı şöyle:

"Arkadaşımız Mukadder Çelik Cankoçak’ı kaybettik. 24 Haziran’da geçirdiği kalp ameliyatının ardından evde iyileşme sürecindeyken zatürre enfeksiyonu nedeniyle tekrar girdiği yoğun bakımdan çıkamadı maalesef. Çok üzgünüz…

Yaşadığı bütün olumsuzluklara karşı olduğu gibi ağır sağlık sorunlarına da hep gülen yüzüyle ve kalenderlikle direnen Muko’muzu şimdi sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz.

1954 Samsun doğumlu olan Mukadder, devrimci 78 kuşağı kadınlarındandı. 12 Eylül öncesi Tekel’de kamu emekçisi olarak çalışan arkadaşımız darbe koşullarında da İstanbul’un yoksul mahallelerinde anti faşist mücadelenin içindeydi.

80’li yıllarda İstanbul Devrimci Yol davasında yargılandı. Tahliye olduktan sonra uzun süre kaçak yaşamak zorunda kaldı. 1999’da meme kanseri ameliyatı oldu. Bu süreçte zorlukları paylaştığı eşi Sosyalist sendikacı Uğur Cankoçak’ı 15 Haziran 2005’te kaybetti.

Kanserle mücadele ettiği dönemde bir yandan özgün sanat çalışmaları yaptı, desen ve baskı sergisi gerçekleştirdi. Meme kanserli kadınların güçlenme ve dayanışma öyküsünü işleyen Nejla Demirci’nin 2017 yapımı belgesel filmi “Yüzleşme”de rol aldı.

Bütün bu yıllar boyunca, barış ve ekoloji mücadelesinin, feminist dayanışmanın ve demokrasi mücadelesinin hep bir parçası oldu. Emekli olduktan sonra bir süre Zeytinli köyünde yaşadı. Son dönemde yaşamını memleketi Samsun’da sürdüren Mukadder Çelik Cankoçak, kalp kapakçık ameliyatı için İstanbul’a dönmüştü. Başta ablası ve arkadaşımız Ümide Aysu olmak üzere, ailesine, yakınlarına, 12 Eylül kadınlarına ve geniş ailemize başsağlığı dileriz."