Mukadderat ne demek? TDK Sözlük anlamı, kökeni ve kullanımı

Mukadderat, daha çok edebi eserlerde ve felsefi metinlerde insanın geleceğini ve kontrol edemediği olayları ifade etmek için kullanılır. Bu makalede, "Mukadderat ne demek?", "Mukadderat TDK sözlük anlamı nedir?", ve "Mukadderat nasıl kullanılır?" gibi sorulara kapsamlı yanıtlar verilmiştir.

MUKADDERAT KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre mukadderat, "yazgı" anlamına gelir. Kelime, genellikle bir kişinin ya da toplumun önceden belirlenmiş olduğunu düşündüğü yaşam çizgisi ve olaylar için kullanılır.

TDK Sözlük Anlamı: Yazgı

MUKADDERAT KELİMESİNİN GÜNLÜK KULLANIMI

Mukadderat kelimesi, genellikle insanın kontrolü dışında gerçekleşen olayları ve alın yazısını ifade etmek için kullanılır. Günlük konuşmalarda, yaşanan bir olayın kaçınılmaz olduğunu belirtmek amacıyla tercih edilir.

Örnek Cümleler:

Hayatta her şey mukadderat; ne yaparsak yapalım, kaderden kaçamayız.

Bu kazanın önüne geçilemedi, mukadderat böyleymiş.

İnsan, kendi mukadderatını değiştirebilir mi?

"Mukadderat ne demek" diye merak edenler, bunun kader anlamına geldiğini öğrenir.

Tarihin mukadderatı, toplumların kararlarıyla şekillenir.

MUKADDERAT KELİMESİNİN KÖKENİ

Mukadderat, Arapça kökenli bir kelimedir. "Mukadder" kelimesinden türeyen bu sözcük, Arapça’da "önceden belirlenmiş, takdir edilmiş" anlamını taşır. Türkçe’de de benzer anlamda kullanılmaktadır.

MUKADDERAT KELİMESİNİN KULLANIMI

Edebi Kullanım:

Mukadderat kelimesi, edebi eserlerde genellikle kader ve alın yazısını ifade etmek için kullanılır. Özellikle dramatik ve felsefi temalı metinlerde sıkça yer alır.

"Bu roman, insanın mukadderatına karşı verdiği savaşı anlatıyor."

Günlük Kullanım:

Günlük konuşmalarda ise genellikle olayların kaçınılmaz olduğunu ifade etmek için kullanılır.

"Mukadderat işte, herkes kaderini yaşar."

MUKADDERAT KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

İnsan bazen mukadderatına boyun eğmek zorunda kalır.

Mukadderat, kimi zaman planların ötesinde bir güç gibi görünür.

Hayatın iniş ve çıkışları, mukadderatın bir parçasıdır.

"Mukadderat TDK sözlük anlamı nedir?" diye araştıran bir öğrenci, bunun "kader" anlamına geldiğini öğrenebilir.

Geleceğin mukadderatını belirlemek, çoğu zaman bugünkü kararlarımıza bağlıdır.

MUKADDERAT İLE İLGİLİ FELSEFİ YAKLAŞIMLAR

Mukadderat kelimesi, genellikle kadercilik (determinism) felsefesiyle ilişkilendirilir. İnsanların yaşamında kontrol edemediği olaylar ve bu olayların sonuçları, mukadderat kavramıyla açıklanır. Ancak modern felsefi yaklaşımlar, insanların özgür iradesiyle kendi kaderlerini şekillendirebileceğini savunur.

MUKADDERAT İLE İLGİLİ DEYİMLER VE İFADELER

"Mukadderat böyleymiş": Yaşanan olayların kaçınılmaz olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örnek: "Ne kadar uğraşsak da bu işi başaramadık, mukadderat böyleymiş."

"Mukadderatı kabullenmek": Kaderi olduğu gibi kabul etmek.

Örnek: "Yaşanan her şeyin bir nedeni var, mukadderatımızı kabullenmeliyiz.

Mukadderat, Türkçe’nin derin anlamlar taşıyan ve özellikle kader ve alın yazısını ifade etmek için kullanılan önemli kelimelerinden biridir. TDK sözlük anlamına göre "kader" ve "önceden belirlenmiş olaylar bütünü" anlamına gelen bu kelime, hem günlük konuşmalarda hem de edebi eserlerde sıkça yer bulur.

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