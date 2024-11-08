‘Mükemmel’ bir buluşma

Semiha DURAK

Lizbon’a geç gelen sonbahar esintisi, şehrin dar sokaklarını saran tarçın ve sardalya kokusunu birbirine karıştırırken, Akdeniz Kadın Filmleri Festivali (Olhares do Mediterrâneo Film Festival) birbirinden çarpıcı kadın hikâyelerini bir araya getiridi. İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulu ve tıpkı onun gibi hem melankolik hem de neşeli olmayı başaran, bu şiir gibi şehirde, ödüllü yönetmen Ece Dizdar ile bir araya geldik. Filmin Lizbon gösteriminin ardından yaptığımız bu söyleşi, Ece Dizdar’ın festivalle ilgili izlenimlerini ve Mükemmel filmi üzerine derinlikli bir sohbeti içeriyor. Film, bedensel özerklik ve toplumsal normlar gibi çok katmanlı temaları irdeleyerek, izleyiciyi yüzyıllardır süregelen bir ritüelin; sünnetin anlamını sorgulamaya davet ediyor.

Olhares do Mediterrâneo, kadın seslerinin çeşitliliğini kutlayan bir festival. İlk filminle burada olmak nasıl bir duygu?

Bu kabul aldığım ilk festivaldi ve Lizbon’dan olması beni bulutlara uçurdu. Sisteme bulunduğum yerden bakan bir festival. Filmim için en doğru festival.

Film gösterimi sonrasındaki münazara hakkında ne düşünüyorsun?

Yarışmadaki ilk 5 filmi benzer tema etrafında toplayıp doğru bir yerden kurasyonunu yapmışlar. Tema altında toplayıp ona göre seçim yapıp, film yapımcılarını sosyologlarla, antropologlarla bir araya getirip bu temayı tartışan bir festival görmemiştim. Diğer filmlere hayranlığım bir yana, filmimi daha iyi gerekçelendirdim.

Semiha Durak ve Ece Dizdar

Filmlerin buluştuğu ortak temadan bahsedebilir miyiz?

Filmimin de içinde yer aldığı ilk beş filmin teması, var olan, yaratılmış ve bu dünyaya gelmiş olanın mükemmel olduğu gibi bir tema etrafında şekilleniyor. Tabi ki kabaca. Biri istenmeyen tüylerden bahsediyor, kadınların bunu sürekli yapmaları gerektiğinden. Diğeri regl olmak kadar her kadının yaşadığı ve bir insanın hayatta olmasının temel sebebi olan mensturasyon konusuna kültürel bir yerden bakıyor. İtalyan filmiydi fakat bizim kültürümüze de denk gelen tarafı var. Bu konuların tamamının hem kültürel hem evrensel boyutta birbirini tamamladığını, dilin, dinin ve kültürün ortadan yok olduğu bir kürasyon yarattıklarına şahit oldum.

Festival filminin hikâyesine, yolculuğuna nasıl bir boyut ekledi?

Yarışmada 10 film daha var. Akdeniz’den, birçok ülkeden. Hepsi ya kadın yönetmenlerin ya kadın yazarların ya da odağına kadın hikâyelerini alan filmler. Son derece politik, feminist ve ilerici aktivist bir ortam. Birçok festivalden bütçe olarak daha az destekli ama içindeki samimiyet ve odak noktasına kilitlenme biçimi çok etkileyici.

Lizbon seyircisinden gelen sorular yeni fikirlere ilham verdi mi ya da farklı bakış açıları kattı mı?

Dört ayrı ülkeden önemli yorumlar aldık diyebilirim ve her biri ayrı bir soruya kapı açmakla beraber benim de kendi ürettiğimi tekrar gözden geçirmeme neden oldu. Diğer filmler de benim kafamda ciddi bir pencere açtı. Mesela Uzak Doğulu bir kadın, toplumda farkındalığa yol açan hareketlerin aslında pratikte kendi güncel hayatında ve modern dünyada uygulanmasının ne kadar zor olduğundan bahsetti. Bununla ilgili sıkışmışlığından söz etti. Bu önemliydi. Hep diyoruz ya, her şeyi bir anda hayata geçirmek mümkün olmasa da bu temaların üzerine düşünmek, konuşmak, başkalarıyla temas etmek ve bu konuda kendinde ve çevrende farkındalık yaratmak işin temel noktası.

Seyirciler arasında Türkiye’den gelen ve buraya yerleşenler de vardı. Onlardan gelen sorular hakkında ne düşünüyorsun?

Antalya Film Festivali’nde ödül sonrası, gerek kendi sünnet hikâyesi gerekse çocuklarıyla ilgili anılarını paylaşanlar oldu. Kardeşleri, babaları, dedeleriyle ilgili. İçlerinde birikmiş sünnet hikâyelerini burada da aktardılar. Aynı bağlamda tepkiler aldım ve bu konuyu konuşmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğuna, nasıl olup da beni bulduğuna şaşırıyorum.

Sünnetin tarihsel kökleri açısından baktığımızda film, insanlığın beden ve kimlik konusundaki değişen yaklaşımı hakkında ne söylüyor, nasıl bir sorgulama getiriyor?

Mısır’dan başlayan, Afrika’da köklenen, Kore Savaşı’nda sağlık sebepleriyle Amerikalılar arasında büyük boyutlara ulaşan bir tarihi var. Kim kimlerden görmek için, ya da kimisi Tanrılara bir adak olarak yapmış. 8. Yüzyıl’da Müslümanlık’ta tahminen yine sıhhi sebeplerle önerilmiş. Sosyoekonomik her katmanda sorgulamadan yapılan bir şey olması dikkatimi çekti. “Sorgulamadan yapılıyor, bunu bir konuşmayalım mı?” diyerek bu işe başladım.

Filmin bedensel özerklik ve fiziksel acıya katlanma ya da bundan kaçınma konusunda, özellikle sünnetin norm olarak kaldığı kültürlerde nasıl bir diyalog başlatmasını umuyorsun?

Tartışma başlatacaksam bu, beden bütünlüğü ve insan hakları, çocuk hakları üzerine olur. Bir kişi dünyaya geldiğinde bedenini bir ömür boyu koruma hakkı yok mu? “Doğduğum gibi kalacağım, ömrümün sonuna kadar bir parçam kesilmeyecek” deme hakkı var mı?

Normlarla da bir çatışma hali de var, öyle değil mi?

Kendimi Michelangelo ile kıyaslamıyorum ama çıkış noktamız aynı. Toplumla çatışıyor ve diyor ki, mükemmel olan bütünlüklü, geldiği, var olduğu haliyle olandır. İnsan bedeni üzerinde manipüle edilmemiş olanın mükemmel olduğunu düşündüğü bir hal bu. Konuşabilmeliyiz bunu.