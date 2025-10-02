Mükerrem ne demek? Mükerrem kelime anlamı, kökeni ve kullanımı

Türkçede az kullanılan ancak hem kültürel hem de dini kökeniyle dikkat çeken kelimelerden biri de mükerrem kelimesidir. Peki mükerrem ne demek, kökeni nereye dayanıyor ve günlük hayatta nasıl kullanılıyor?

MÜKERREM KELİME ANLAMI

Mükerrem kelimesinin anlamı, “şerefli, değerli, saygın ve hürmete layık” şeklinde açıklanır. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre mükerrem; yüceltilmiş, saygı duyulan ve itibarlı kişi anlamına gelir. Özellikle Osmanlı dönemi edebi metinlerinde ve dini kaynaklarda bu sözcük, onurlandırılmış kişileri tanımlamak için tercih edilmiştir.

MÜKERREM KELİMESİNİN KÖKENİ

Mükerrem kelimesi kökeni, Arapçadır. Arapçada “kereme” kökünden türetilmiş olup “ikram etmek, onurlandırmak” anlamlarını taşır. Bu nedenle hem manevi hem de toplumsal bir değer atfeden kelimelerden biri olarak kabul edilir.

MÜKERREM İSMİ OLARAK KULLANIMI

En çok merak edilen sorulardan biri de mükerrem isminin anlamı nedir sorusudur. Mükerrem ismi Türkiye’de hem kadın hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. İsmin anlamı; onurlu, haysiyetli ve saygın kişi demektir. Mükerrem ismi caiz mi sorusu da sıkça araştırılır; İslami açıdan olumlu anlamlar taşıdığı için kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

GÜNÜMÜZDE MÜKERREM KULLANIMI

Son dönemde televizyon yapımlarının da etkisiyle mükerrem ismine ilgi artmıştır. Özellikle, Türkiye’de “Kıskanmak” dizisiyle de Mükerrem ismi yeniden merak edilmeye başlandı. Bu gelişme, unutulmaya yüz tutmuş kelime ve isimlerin kültürel hayatımıza tekrar girdiğini göstermektedir.

Özetle, mükerrem kelimesi, Arapça kökenli olup “saygın, onurlu, şerefli” anlamına gelir. Hem isim olarak kullanılmakta hem de edebi ve dini metinlerde değerli kişileri tanımlamak için yer almaktadır. Gerek mükerrem kelimesinin anlamı, gerekse mükerrem isminin kökeni Türkçedeki zengin kültürel mirası yansıtan önemli örneklerden biridir.