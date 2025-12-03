Mükerrem Yılmaz’ın Zamansız Kadınları: Kadınların görünmeyen hikâyelerine açılan kapı

Mükerrem Yılmaz’ın A7 Yayınevinden çıkan öykü kitabı 'Zamansız Kadınlar', kadınların görünmeyen acılarına, sessiz direnişlerine ve içsel aydınlanmalarına odaklanan anlatılarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Yılmaz, gündelik hayatın sıradan görünen anlarından bile derinlikli bir hikâye çıkarabilen diliyle kendine özgü bir yer ediniyor.

Kitap, toplumun görünmez kurallarına karşı var olmaya çalışan; yaralarıyla büyüyen, kimi zaman susarak kimi zaman da haykırarak kendine yer açmaya çalışan kadın karakterlerin hikâyelerini bir araya getiriyor. Yılmaz’ın gözlemleri, kadınların nesiller boyunca taşıdığı yükleri; annelik, kız çocukluğu, yaşlılık ve yalnızlık gibi deneyimlerin ortak ve ayrışan yönlerini görünür kılıyor.

Öykülerdeki karakterler yalnızca bireysel hikâyeleriyle değil, aynı zamanda toplumsal bir belleğin parçaları olarak da karşımıza çıkıyor. Bir annenin tükenmiş nefesi, genç bir kızın içten içe büyüttüğü umutlar, yaşlı bir kadının zamana karşı gösterdiği direnç ya da kuşaklar boyunca aktarılan sessiz acılar… Tüm bu unsurlar, kitabın sayfalarında yankı bulan ortak bir iç sese dönüşüyor.

Edebiyat çevrelerinde, Zamansız Kadınların Yılmaz’ın önceki çalışmalarına kıyasla daha yoğun, daha içe dönük ve daha toplumsal bir damar taşıdığı yorumları yapılıyor. Yazarın dili hem kırılgan hem de cesur; karakterleri ise duyarlılıkla örülmüş, sahici ve tanıdık.

Mükerrem Yılmaz, bu kitapla birlikte, insanın kendisiyle ve dünyayla kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmeye çağıran bir edebi atmosfer kuruyor. Zamansız Kadınlar, yalnızca kadınların değil, insan ruhunun karanlık ve kuytuda kalan tüm yönlerinin izini süren bir çalışma olarak raflardaki yerini koruyor.