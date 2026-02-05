Mükremin Gezgin’in erkek koğuşuna konulduğu bilgisi doğru mu?

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in erkekler koğuşuna konulduğu iddiası yalanlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında 3 Şubat gecesi Ankara’da gözaltına alınan Gezgin, dün (4 Şubat) tutuklanmıştı.

Yandaş Yeni Şafak’ın Burak Doğan isimli çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gezgin’in Metris 2 No’lu Cezaevi’nde erkek koğuşuna yerleştirildiğini iddia etti.

Gazeteci Barış Terkoğlu ise bu iddiayı Adalet Bakanlığı’na sordu. Terkoğlu’nun aktardığına göre Bakanlık iddiayı yalanlayarak, “Tutuklanan şahıs travestiyse eğer genellikle travestilerin olduğu koğuşa, özel durumlarda ise tek kişilik koğuşa alınıyor. Mükremin Gezgin, tek kişilik bölüme konuldu. Erkeklerin koğuşuna konduğu bilgisi doğru değil” yanıtını verdi.

“Doğru olan da bu” diyen Terkoğlu, “Dışarıda olduğu gibi cezaevinde de tutuklu ve hükümlüler için öncelik insan onuruna yakışır muamele olmalı. Muhatap ya da suçlama ne olursa olsun aksini düşünmek ülkeyi başka bir yere götürür” değerlendirmesini yaptı.