Mülakat can yakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “mülakat kaldırılacak” vaadine karşı uygulanmaya devam eden mülakatlar can yakmaya devam etti.

Geçtiğimiz günlerde 'yanlışlıkla' yayınlanan mülakat sonuçları adaletsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndaki bir kişinin yanlışlıkla açtığını belirtirken, açıklanan sonuçlarda bölgesel farklar dikkat çekti.

ADALETLİ MÜLAKAT OLMADI

Adaylar bu sonuçların haksızlığın görülmesi için bilinçli olarak açıldığını belirterek, "Aylardır verdiğimiz mücadelede ne yazık ki haklı çıktık. Komisyonlar arası farklı puanlamalar yüzünden Konya’da yuvarlama yapılırken yani KPSS ile aynı puan verilirken Diyarbakır, İzmir gibi illerde +10'lar, +7'ler verildi. Biz şehirlerarası farklılıklar yüzünden kontenjan içindeyken eleniyoruz. Üç soruyu da doğru cevaplamamıza rağmen kontenjan dışındaki insanları önümüze geçirdiler. Adaletli ve liyakatli bir mülakat süreci olmadı. Birçok insan mağdur edildi" ifadelerini kullandı.

Adaylar, mülakat sisteminin kaldırılarak, atamaların adaletli yapılması gerektiğini vurguladı.