Mülakat dayatması hayatımızı çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yaptığı mülakatlar sonucunda kontenjan dışına itilerek ataması yapılmayan eğitimcilerin mücadelesi sürüyor. Sınıflarından öğrencilerinden uzak kalan öğretmenlerin kimisi işsiz, kimisi bir kafede garson, kimisi ise temizlik işçisi olarak çalışıyor. Mülakatların adaletsiz yapıldığını ve haklarının kendilerine teslim edilmediğini söyleyen öğretmenlerin tek talebi ise öğrencilerine kavuşmak.

4 Ekim’de Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelecek olan mülakat mağduru öğretmenler, “Sadece atama değil, adalet de istiyoruz” dedi.

‘KENDİ MESLEĞİM DIŞINDA HER İŞİ YAPTIM’

KPSS’de 84 puanla Türkiye 250’ncisi olan ancak mülakatla kontenjan dışına itilen Beden Eğitimi öğretmeni Taner Ağabal, “Komisyonlar arası farklı puanların verildiği mülakat süreci sonucunda haklarımız gasp edildi” dedi. İşsiz olduğunu söyleyen Ağabal, geçimini sağlamak için öğretmenlik dışında birçok alanda çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Ağabal, “Çöp kamyonunun arkasında 3 yıl boyunca çöp topladım, İstanbul’da doğalgaz sayacı yazdım, Erzurum’da elektrik saatlerini değiştirdim, ticaret yaptım. Hayalim olan öğretmenlik mesleği dışında her işte çalıştım. Şu anda hâlâ aileme yük olarak hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bize mülakatın kaldırılacağına dair söz vermişlerdi” ifadelerini kullanan Ağabal son olarak şunları söyledi: “Fakat gelinen noktada verilen sözler tutulmadığı gibi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in komisyonlarının adaletsizliğiyle beraber hayatlarımız, hayallerimiz elimizden alındı. Çünkü biz bu işe ömrümüzü verdik. Bizim 0,1 puanlarımız bile geleceğimizi, sıralamamızı etkilediği bir yerde, Bakanlık hizmet içi eğitimlerinde bile mülakat sisteminin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olmadığından bahsediyor. Fakat ne çelişkidir ki, aynı ölçme aracıyla beraber nitelikli öğretmen seçeceğini iddia ediyor.”

SABAH ÖĞRETMEN, AKŞAM GARSON

Özel bir okulda Coğrafya öğretmenliği yapan Mutalip Bozyiğit, akşamları ise bir kafede garsonluk yaptığını söyleyerek “15 aylık bebeğimin, eşimin yüzünü göremez oldum” dedi. KPSS ile kendi branşında kontenjan içinde olduğunu ancak mülakat sonucu atamasının yapılmadığını söyleyen Bozyiğit, “Babam benim atandığımı göremeden yaşamını yitirdi. Mülakatta bizlere sorulan üç soruya da doğru yanıt verdik. Komisyon üyeleri ‘Hayırlı olsun hocam, aramıza hoş geldiniz’ dedi ancak elendik” diye konuştu. Ataması yapılmayan birçok öğretmenin ya iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdiğini ya da kendi yaşamlarına son verdiğini anımsatan Bozyiğit, “Mülakatta elendiğimi öğrendiğim gün eşim bebeğimize mama almamı söylemişti. İnanın ki o gün cebimde mama alacak param yoktu. Benim zoruma giden devletimizin bize bunu reva görmesi, ben zamanında iktidara oy da verdim ve şu anda bunları yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bozyiğit son olarak şu ifadeleri kullandı: “2016’da mezun olduktan sonra atama beklerken kanalizasyonda da çalıştım, taş da taşıdım, garsonluk da yaptım. Ve şu an özel bir okulda öğretmenlik yaparken işten çıktıktan sonra garsonluk yapıyorum. Bizler yalnızca bunca yıl verdiğimiz emeklerin karşılığını görmek istiyoruz.”