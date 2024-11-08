Mülakat ısrarı güveni zedeledi

Ebru ÇELİK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçlarındaki usulsüzlüklere tepki gösteren öğretmenlerin başlattığı nöbet 4’üncü gününü geride bıraktı. Eğitimcilerin nöbeti İstanbul ve Bursa’daki il Milli Eğitim Müdürlükleri önünde sürerken iktidar ise TRT aracılığıyla öğretmenleri hedef aldı. TRT, ‘sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan mülakatlarda usulsüzlük yapıldığı iddiası vatandaşların devlete olan güvenini zedelemeyi amaçlıyor’ ifadeleri kullanılan bir video yayınladı. Yayına tepki gösteren öğretmenler “Güveni biz mi zedeliyoruz, öğretmenlere verdiği sözü unutan ve unutturmaya çalışan iktidar mı?” diye sordu.

AKP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki vaatlerinden biri mülakatın kaldırılmasıydı. Ancak seçimden sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Mülakat kalkmadı, sadece mülakatlar mülakat gibi olacak” dedi. İktidar sözünü tutmadı ve KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen birçok öğretmen mülakattan düşük puan alarak elendi.

Son olarak da Samsun'da geçen haftalarda kaldığı yurdun 6’ıncı katından atlayarak intihar eden 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı'nın olaydan üç gün önce Asarcık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın personel alımında birinci sırada girdiği mülakattan elendiği, yerine 10 puan altındaki kişinin alındığı ortaya çıktı.

Bir yanda usulsüzlükler bir yanda ise intihar eden gençler varken iktidar ise öğretmenleri suçladı. İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda 5 gündür nöbet tutan öğretmenler TRT’nin dezenformasyon yayınını protesto etmek amaçlı dün Harbiye TRT binasının önüne giderek siyah çelenk bıraktı. Öğretmenler mücadelelerini 10 Kasım Pazar günü Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önüne taşıyacaklarını bildirdi.

SOKAĞA ÇIKAN 20 ÖĞRETMEN NEDEN RAHATSIZ ETTİ?

Bursa’da mülakatın iptal edilmesi için önceki akşam saatlerinde oturma eylemi gerçekleştiren öğretmenler de Bursa emniyetinin emri üzerine bekçiler tarafından eylem alanlarından uzaklaştırıldı. Oturma eylemini sonlandırmak zorunda kalan öğretmenlerden Atilla Kırlak, TRT’nin yayınına ilişkin, “20 öğretmenin sokağa çıkıp mülakatlarda yapılan usulsüzlükleri kamuoyuyla paylaşması, yetkili kişileri o kadar korkutmuş olmalı ki TRT 3 dakikalık bir yayın yapıp, ‘Öğretmenler vatandaşların devlete olan güvenini zedelemeyi amaçlıyor’ yayını yaparak yapılan hukuksuzluğu örtbas etmeye çalıştı. 20 öğretmenin sokağa çıkması bu kadar rahatsızlık verdiyse bin öğretmen İstanbul’da toplanıp sokağa çıksak ne olur tahmin bile edemiyorum” diye konuştu.

Kırlak şöyle konuştu: “Şu an sadece öğretmenlerin değil KPSS sınavına hazırlanan öğrencilerin de ayaklanması gerekiyor. Bu yıl bir adaletsizlik yapıldı evet ama gelecek yıl yapmayacakları ne malum. Öğrencilerin de mülakatlarda yapılan haksızlıklara karşı mücadele etmesi gerekiyor. Mülakat yalnızca bizim için değil gelecekteki öğretmenler için kalkmalı.”