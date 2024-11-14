Mülakat mağdurları TBMM’de: Hakkımız yenildi

Mülakat mağduru öğretmenler TBMM’de eylem düzenledi. TBMM’de Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri devam ederken bahçede bir araya gelen öğretmenler, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkımızı yedi” dedi. Öğretmenlerin eylemine muhalefet milletvekilleri de destek verdi.

MEB’in 20 bin öğretmen alımına yönelik açıkladığı mülakat sonuçları bir kez daha büyük mağduriyetlere yol açtı. KPSS’de yüksek puan almalarına karşın mülakatta elenen dört öğretmen, TBMM’ye girerek Bakan Yusuf Tekin’e tepki gösterdi.

HAKKIMIZ YENİLDİ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni olduğunu belirten Sevgi Süre, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

“KPSS’den 80,98 puan aldım ve alanımda 517’nci oldum. Mülakatlara, İstanbul Siyavuşpaşa’da girdim. Mülakatta sorulan üç soruya da doğru yanıtı verdim. Komisyondaki hocalarım, ‘Aramıza hoş geldiniz’ dedi. Böyle olunca ben bütün yaz boyunca hangi ili yazacağımı düşündüm. Kontenjan içindeydim ama puanlar açıklanınca bir baktım ki çok sayıda kişi benim önüme geçmiş. Öğreniyoruz ki Siyavuşpaşa ve Bursa gibi yerlerdeki komisyonlarda düşük puanlar verilmiş. İzmir gibi bazı kentlerde de artı 10-12 gibi yüksek puanlar verilmiş. Bu zamana kadar hep bir umut sakladık. Bakan, ‘Ben inançlı biriyim, kul hakkı yemem’ dedi, güvendik. Ama şu an hakkımızı yenildiğini gördük.”

Bursa’da mülakata girdiğini kaydeden Eda Nur ise KPSS’de 56 bin kişi işçinde bin 85 olduğunu ancak mülakatın ardından sıralamasının 2 bin 100’lere gerilediğini söyledi. Mülakata sırf Bursa’da girdiği için kontenjan dışı kaldığını ifade eden öğretmen, “Bakan, 2024 yılı KSPSS’sine girmememizi söylemişti. Sözüne güvendik, girmedik. Ama 2023 puanımızla mülakatta mağdur edildik. Bakanın sözüne güvenemeyeceksek kime güveneceğiz” diye konuştu.

BU BİR ZULÜMDÜR

Bir diğer öğretmen adayı ise “’Bu bir zulümdür’ dedik. Bize ‘oyuncak’ dediler. Beş bin insanın hakkına açık açık giriyorlar. Bir oldu bittiye getirdiler. Milletin derdi, milletin kahrı umurlarında değil. Koltuğum olsun, gerisi vız gelir diyorlar. Beş bin insan hepsi mağdur. Biz kendimizi mi yakalım bakanlığın önünde… Niye?” ifadelerini kullandı.

MÜLAKATI KALDIRIN

CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Gölge Bakanı Suat Özçağdaş da şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı atanmayan öğretmenlere, ‘Bize oy verin mülakatı kaldırdık’ dedi ardından bakanlar söyledi. Aylarca uyardık, 245 komisyonda bir standart tutturmak mümkün değil. Kimisi bol kepçe olur kimisi sıfırcı hoca olur. Tutturamazsınız dedik. İllerde standart tutturamazsınız dedik. Bu öğretmenler aylarca çalıştılar. Buradan Sayın Bakan’a sesleniyorum 23 bin 670 kişi emekli oldu bu kez 20 bin kişi atıyorsunuz. MEB’in ihtiyacı daha fazla. Bu öğretmenlerin mağduriyetini giderin. Eğer mülakatları KPSS ile alınacak şekilde iptal etmiyorsanız, mülakatlarda haksızlığa uğramış bu öğretmenlerin tamamını ek kontenjan olarak atayın.”