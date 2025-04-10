Mülakat mağduru öğretmenler ‘Adalet Nöbeti’ni sonlandırdı

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yaptığı mülakat sonucu kontenjan dışına itilen ataması yapılmayan öğretmenlerin Bakanlık önündeki “Adalet Nöbeti” dün de devam etti. Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu’nca üç gün boyunca sürdürülen nöbet dün sona erdirilirken öğretmenler, “Algı değil hakikat, adaletsiz mülakat” pankartı açtı.

Açıklamada konuşan platform üyesi Sevgi Süle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Mülakatta usulsüzlük yoktur” sözlerine yanıt verdi. Süle şu ifadeleri kullandı: “Bakanlık tarafından mahkemelere gönderilen değerlendirme formlarında, komisyonların eski usule göre değerlendirme yaptığı ve adayların KPSS puanının en fazla bir puan üstü hatta bazı komisyonlarda açık bir şekilde yuvarlama yaptığı ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız mağduriyetin ortadan kaldırılması için yargıyı işaret edenlere karşılık yargının, sadece mevzuata bağlı karar vermesi gerek.”