Mülakat mağduru öğretmenler bakanlık önünde: "Göreve geldiğiniz günden beri mağdur ettiniz"

BirGün/Ankara

Sınavlarda başarılı olmalarına rağmen mülakatlarda elenen öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu, mülakat sistemini Eğitim Bakanlığı önünde protesto etti.

Eylemin 219’uncu gününde platforma Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak ve Özel Sektör Öğretmenler Sendikası temsilcileri de destek verdi.

"Mülakat dendi, binlerce öğretmenin hakkı yendi" yazılı pankart açılan eylemde "Hak, hukuk, adalet" ve "Yusuf Tekin istifa" sloganları atıldı.

Platform adına açıklama yapan Tuğba Sağır, mülakat sisteminin birçok öğretmeni mağdur ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Günler geçti, aylar geçti, AKP vekilleriyle görüştük, MHP vekilleriyle görüştük, muhalefetle görüştük, tüm sendikalarla görüştük. Hepsinin ortak dediği kelime, ‘haklısınız’. Seçimden önce ‘mülakat kalkacak’ denilerek oy istendi. Siyasi iktidar, öğretmenlik mesleğinde mülakatın kaldırılacağı vaadinde bulundu. Seçimden sonra ise Bakan Yusuf Tekin ‘mülakat gibi mülakat yapacağım’ diye bir slogan uydurdu. Bu söylemden anlıyoruz ki, daha önceki mülakatlar düzgün yapılmamış. Bakanlığa soruyoruz: Madem 2023’te mülakatlar adil yapıldı, neden şimdi iller arası puan farklarını önlemek için branşları tek ile indirdiniz?"

"Göreve geldiğiniz günden beri, başta atama bekleyen öğretmenler olmak üzere pek çok kişiyi mağdur ettiniz" diyerek Yusuf Tekin’e seslenen Sağır, şöyle konuştu: "Proje okullarına emekçi öğretmenleri değil, kendi yandaşlarınızı yerleştirmeye çalıştınız. Gençlerin umutlarını yok eden, mülakat sistemini daha da zorlaştıran uygulamalar getirdiniz. Deprem yılı olan 2023’te 45 bin öğretmen ataması yapılmışken, bugün bu sayıyı üç yılda bile tamamlayamaz hâle geldiniz. İlköğretim Matematik branşından başlayarak, diğer alanları da dibe çektiniz. Ülkenin gençlerini intihara sürükleyen bu sistemin mimarı olarak sizi istifaya davet ediyoruz. Siz istifa etmedikçe öğretmenlerin sorunları düzelmeyecek çünkü sorunun kaynağı bizzat şahsınızdır. Haklarımızı almadan susmayacağımızı, öğretmen ders almaz, ders verir sloganıyla hareket edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz."