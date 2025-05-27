Mülakat mağduru öğretmenlerden Bakan Yusuf Tekin’e: İki cihanda da sizinle hesaplaşacağız

BirGün\Ankara

Mülakat mağduru öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor.

Bugün de yine Bakanlık önünde bir araya gelen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösterdi. SOL Parti’nin de destek verdiği açıklamada, “Mazlumun ahını almak, kul hakkı yemek, iftira atmak öyle kolay bir şey değildir sayın Bakan. İki cihanda da sizinle hesaplaşacağız. Korumanız ağzımızı kapatsın, polis bizi yerlerde sürüklesin, umurumuzda değil. Biz haklı olduğumuzda davdan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek” denildi.

Bakan Yusuf Tekin’in göreve geldiğinden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’nın itibar kaybetmesine neden olduğuna vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Yüce Türk yargısı, mülakatlarda yapılan usulsüzlükler ve maddi hatalardan dolayı 14 aday hakkında yürütmeyi durdurma ve esastan mülakatın iptali kararı vermiştir. Bakanlık yaptığı rezilliği kimseye duyurmadan kapatmak adına, adayları telefonla arayarak 25 Mayıs’ta apar topar mülakata çağırmıştır. Dikkatinizi çekmek istediğim çok kritik bir nokta vardır; gelen mahkeme belgeleri ve bu belgeler ışığında verilen kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu mülakatlarda yüzlerce maddi hata ve usulsüzlük yapıldığı açıkça ortaya konmuştur.”