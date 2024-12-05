Mülakat mağduru öğretmenlerden MEB'in önünde eylem: 2 öğretmen gözaltına alındı

Mülakat değerlendirmelerinde yaşanan mağduriyet sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan öğretmen adayları, eylemlerini sürdürüyor.

Eylemin Sözcüsü Özkan Özdemir, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mülakat mağduru öğretmenler olarak tam bir ayı aşkın süredir alanlarda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bugün de Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde tekrar yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için buluştuk. Buradan herkese tekrar bildirmek isteriz ki bizler hakkımızı almadan geri durmayacağız. Günbegün artan coşkumuz, günbegün artan hak arama mücadelemizle bizler her alanda bu haksızlığı sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Yetkililerimizden taleplerimiz; bir an önce bu mağduriyetin giderilmesi ve hak ettiğimiz atamaların tarafımıza tebliğ edilmesi."

Mülakat mağduru bir öğretmen adayı, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle okuyamadığını ve şimdi de mülakat zulmü yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Benim alanım okul öncesi ve ben 53 bin kişinin girdiği sınavda 316'ıncı oldum. Fakat şehirlerde farklı puanlar verildiği için 316'dan 942'inci sıraya gerileyerek kontenjan dışı kaldım. Ve bu şekilde biz mağdur edildik. Mesele sadece bize verilen az puanlar değil, başka şehirlerde verilen aşırı yüksek puanlar. Şunu da vurgulamak istiyorum. Bakan en başından beri hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğimizi söyledi. Biz de buna güvendik, mülakata çalıştık. Hatta 2024 sınavına da kontenjanda olanların girmesine gerek yok dendi. Maalesef bu da olmadı. Yine elendik. Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum. 28 Şubat döneminde biliyorsunuz başörtüyle ilgili problemler vardı. O zaman başörtü sorunu yüzünden bir sürü insan okuyamadı ki ben de onlardan biriyim. Ve hükümet hep şunu vurguladı, 'başörtü zulmünü biz kaldırdık'. Tamam sağ olsunlar kaldırırlar ama şu an başörtü zulmü kalktı, yerine mülakat zulmü geldi."

"ALANIMDA DERECE YAPMAMA RAĞMEN KONTENJAN DIŞI KALDIM"

Başka bir mağdur öğretmen adayı ise derece yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Alanımda 741'inci oldum, verilen kontenjan 1594'tü. Ne yazık ki önüme 906 kişi geçti. Tek suçum Konya'daki komisyonda girmek. Puanıma yalnızca 0,30 eklendi. Ancak benden puanı çok daha düşük yakından tanıdığım bir arkadaşım Ankara'da girip artı 5 puan aldı ve atandı. Ne yazık ki çok yüksek bir puan alıp alanımda derece yapmama rağmen kontenjan dışı kaldık. Mağduruz, sesimizi sürekli birilerine duyurmaya çalışıyoruz."

"BENİ ÖĞRETMEN OLARAK KENDİ OKULUNDA ÇALIŞTIRDIN, MÜLAKATTA NEDEN ELENDİM?"

Bir başka mülakat mağduru öğretmen adayı da ücretli öğretmen olarak çalıştığı süreçte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir okulda çalışmasına rağmen elendiğini belirterek şunları söyledi:

"Mülakat mağduruyuz. Hepimiz aynı şekilde derecelerimizle, emeklilerimizle buraya geldik. Emeklerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenliğimizi, hayallerimizi çaldılar. Biz alanımızda derece yaparak elenmiş insanlarız. Ben KPSS'de 806 sıralama ile elendim. 1594'te 806'ıncıyım. Mülakattan sonra sıralamam 1689 olarak elendim. Bundan önce ücretli öğretmenlik yaptım. Ücretli öğretmenlik yaparken bakan beni öğretmen olarak tanıdı. kendi bakanlığı bünyesindeki okulda çalıştırdı. Ben buradan bakana seslenmek istiyorum. Ona bir sorum olacak diyorum ki ben ücretli öğretmenlik yaparken öğretmendim, beni öğretmen olarak kendi okulunda çalıştırdın, kendi branşımın öğretmeni olarak. Mülakatta neden elendim? Benim babam inşaat işçisi, dört evladını da inşaatta çalışarak büyüttü, bugünlere getirdi. Bizleri sadece eğitirken şu sözü kullandı, 'Sizin sadece vatana hayırlı bir evlat olmanızı istiyorum' dedi bizlere. Herhangi bir amaç gütmeden, herhangi bir ek gelir talep etmedi bizden. Sadece vatana, millete hayırlı bir evlat olmamızı istedi. Biz de o yolda üç sene KPSS'ye çalıştık. Geçen sene 0.4 puanla atamayı kaçırdım ama yemin ederim bu kadar içim yanmadı çünkü dedim ki ben biraz daha çalışırsam, biraz daha çabalarsam yaparım ki yaptım da Türkiye derecesi yaptığım alanında, din kültürü alanında 806. oldum ama Bakan tarafından emeklerimiz, hayallerimiz çalındı."

"KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYALI BİR EK ATAMAYLA BİZİM MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Mülakat mağduru öğretmenlerin ek atama istediklerini belirten bir başka mağdur öğretmen şunları söyledi:

"KPSS puan üstünlüğüne dayalı bir ek atamayla bizim mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Sayın Bakan'ın kendi sözü vardı, 2023 sınavına girenlerin 2024 sınavına girmelerine gerek kalmayacak atamalarını yapacağız diye. Burada arkadaşlardan derecelerine güvenenler ki tabii ki güvenecekler, kontenjan içindeler. Bakanın sözüne güvenerek 2024 sınavına girmediler. Cumhurbaşkanımızın sözü vardı ki mülakatları kaldıracağız. Dönemin bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yine mülakatları kaldıracağını iki hafta içinde atamaların hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini söyledikleri halde biz şimdi burada mağdur bir şekilde hakkımız elimizden alınmış bir şekilde bekliyoruz. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz."

"MÜLAKATTA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE BANA YÖNELTİLEN SORULARA EKSİKSİZ VE DOĞRU YANITLAR VERDİM"

Bir başka öğretmen adayı ise mülakat sırasında bütün sorulan sorulara eksiksiz ve doğru cevap verdiği halde kontenjan dışı kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Bizlere verilen 754 kontenjan içerisinde KPSS başarısıyla 584 sıralama yapmış bir öğretmen adayıydım. Fakat İstanbul Yavuzpaşa'da girmiş olduğum mülakat sonucunda sıralamam 799'a geriledi. Ben de buradaki bütün arkadaşlarım gibi mülakatta başarılı bir şekilde bana yöneltilen sorulara eksiksiz ve doğru yanıtlar verdim. Fakat buna rağmen sıralamam gerileyerek kontenjan dışına çıktım. Buraya gelmiş olma amacımız, bizler kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bizlere diyorlar ki sizler mülakatta başarısız oldunuz, elendiniz, elememiz için gerekli sebeplerimiz vardı. Yaratılan algı kesinlikle yanlıştır. Bizlerin mülakatları başarılı geçti. Bizler bu ülke için gerçekten de en iyi şekilde vatanına hizmet etmek isteyen öğretmenlerden başka hiç kimse değiliz. Amacımız öğrencilerimize kavuşmak, ailelerimizin yüzlerini güldürmek, onların emeklerinin karşılığını en güzel şekilde onlara vermek"

ÖĞRETMENLER GÖZALTINA ALINDI!

Eylemler devam ederken mülakat mağduru 2 öğretmen akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Emniyet gün içinde öğretmenlere gelen çorbanın, böreğin dağıtılmasını ve basın mensuplarının alana girmesini engellendi.

İki öğretmen gözaltına alındıktan sonra kalan öğretmenler emniyet güçlerince alandan uzaklaştırıldı.