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Mülakat mağduru öğretmenlerin eylemine polis ablukası

Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan mülakat mağduru öğretmenler, polis ablukasına alındı.

Güncel
  • 15.04.2025 13:23
  • Giriş: 15.04.2025 13:23
  • Güncelleme: 15.04.2025 13:35
Kaynak: Haber Merkezi
Mülakat mağduru öğretmenlerin eylemine polis ablukası

Eylemlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde sürdüren mülakat mağduru öğretmenler, polis ablukasına alındı.

Direnişlerinin 163'üncü gününde bakanlık önünde toplanan öğretmenler, oturma eylemi yapmak istedi.

Polis eyleme izin vermedi.

Öğretmenler, polis tarafından ablukaya alındı.

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