Mülakat mağduru öğretmenlerin eylemine polis ablukası
Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan mülakat mağduru öğretmenler, polis ablukasına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Eylemlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde sürdüren mülakat mağduru öğretmenler, polis ablukasına alındı.
Direnişlerinin 163'üncü gününde bakanlık önünde toplanan öğretmenler, oturma eylemi yapmak istedi.
Polis eyleme izin vermedi.
Mülakat mağduru öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde #Canlı— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) April 15, 2025
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Öğretmenler, polis tarafından ablukaya alındı.
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