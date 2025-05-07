Mülakat sonuçları mahkemelik oldu: 65 dava Adalet Bakanlığı aleyhine sonuçlandı

CHP Antep Milletvekili Hasan Öztürkmen, mülakat mağduru hâkim adayları ile adliye personellerinin açtıkları davalarla Adalet Bakanlığı'nı mahkûm ettiğini duyurdu. Buna göre, uygulanan mülakat düzeninin haksız ve hukuksuz olduğu 65 mahkeme kararıyla tescillendi.

Belgelerle desteklenen şikâyetlerde, mülakat mağdurlarının örnekleri de çarpıcı: Buna göre bir ilde yazılı sınavdan 94 alan aday elenirken 70 puanlı kişi müdür yapıldı.

Bir başka adliyede 92 puanlı aday liste dışı bırakılırken, 71 puanlı personel kadro aldı. Sivas Adliyesi’nde 51 kişi barajı geçmesine rağmen sadece 5 kişi yüksek puanla müdür olabildi; kalan 12 müdürlük düşük puanlılara verildi.

Samsun'da 19 yıldır çalışan bir personel, beş farklı sınavda 85 ile 91 arasında puan almasına rağmen her seferinde elendi.

65 MAHKEME KARARI ADALETSİZLİĞİ BELGELERLE TESCİLLEDİ

Mülakatlardaki haksızlığa karşı yargıya başvuran onlarca aday, Adalet Bakanlığı’na karşı açtıkları davaları kazandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un imzasıyla verilen resmi cevaba göre, sadece son bir yılda 65 dava mülakat mağdurları lehine sonuçlandı. Mahkemeler, Bakanlığın uyguladığı mülakat sistemini hukuka aykırı buldu.

Kararlarda öne çıkan gerekçeler şöyle sıralandı:

Mülakat yanıtları kayıt altına alınmadı.

Düşük puanların gerekçesi açıklanmadı.

Değerlendirme objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir değildi.

Anayasa ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'na aykırılık vardı.

Konuyu gündeme taşıyan CHP'li Öztürkmen, "Peki, yüksek puanlı ve liyakatli gençler yerine kimler yükseliyor? Kuşkusuz bunun yanıtı, geçen yıl kameralara yakalanan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın torpil yazışmalarında gizli. AKP'den ya da yandaş sendikalardan referansı olmayanların ne Adalet Bakanlığı'nda ne de başka bir kamu kurumunda çalışabilme hakkı yok" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'mülakatı kaldırma vaadini' de hatırlatan Öztürkmen, "Bırakın kaldırmayı, kamuda torpil katmerleşerek devam ediyor. Ülkemizde bu haksızlığa uğrayanların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Onların sesi olmaya, bu haksızlığı bitirene kadar mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.