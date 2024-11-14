Mülakat sorunu Meclis’e taşındı

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçlarındaki usulsüzlüklere tepki gösteren öğretmenler, dün yaşananları Meclis’e taşıdı. Öğretmenler, mülakat sonuçlarında iller arasında verilen farklı puanlara ilişkin derledikleri dosyayı TBMM’ye sundu.

Burada konuşan ataması yapılamayan Felsefe Öğretmeni Özkan Özdemir şunları aktardı:

“Bizlere oyuncak denildi. Bunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı’nın kendisi. Oyuncak dediğiniz klasör içerisinde binlerce öğretmenin mağduriyeti yatıyor. Genç öğretmenler intiharın eşiğine geliyor. KPSS süreciyle beraber ‘mülakat’ ortadan kaldırılacaktı ve sadece KPSS’nin ölçüt olacağı söylenildi ancak seçim geçti ve bu sözü veren iktidar, koltuğuna geri geldikten sonra bu sözü unuttu. Bu süreçle ilgili objektif olarak ülkenin yöneticilerine kapkara bir dosya hazırladık. Meclis’ten umuyorum ki bu sese kulak tıkamazlar ve sesimiz Cumhurbaşkanlığı’na kadar gider. Zira bu ülkede koltuğu bırakmama sevdası çoğu kişinin hakkına hukukuna, mağdur edilmesine sebebiyet veriyor.”