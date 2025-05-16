‘Mülakat söylediği gibi şeffaf olmadı’

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin 2023’te yapılan mülakatla kontenjan dışına itilen ataması yapılmayan öğretmenler Bakanlık önündeki eylemlerinin 193’üncü gününü geride bıraktı.

Açıklamada “Mahkeme kararlarıyla komisyonların aday daha sınava girmeden KPSS puanının aynısının vermek üzere bir puanlama mutabakatına vardığı, ancak aralarında toplama işlemini bile beceremeyen komisyonların olduğu ortaya çıkmıştır. Peki, Yusuf Tekin böyle bir durum olmasına rağmen bu işlemlerin hukuki olduğunu, son derece şeffaf yapıldığını nasıl savunuyor? Sözlü sınavda görevlendirilmek üzere sınava giren 3 komisyon üyesi ortalaması 76 olacak öğretmenimizin performansına birinin 75, birinin 76 ve birinin 77 puan vererek takdir hakkını kullandığı görülmektedir. Ancak 77 puan veren komisyon üyesinin toplam puanları incelendikleri noktada bu puanın aslında 78 olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yani komisyon üyelerinin mülakat puanını KPSS puanının muadili bir puan vermek üzere mutabakat sağladıkları aday elenmesi gerekirken basit bir toplama hatasından dolayı atama hakkı elde etmiştir” denildi.

Öte yandan Bakan Yusuf Tekin’in hakkında “megaloman, terörist” dediği mülakat mağduru öğretmen Özkan Özdemir suç duyurusunda bulundu. Özdemir, Tekin’in ‘şeref ve haysiyetine saldırı’ gerekçesiyle yargılanmasını talep etti.