Mülakata direneceğiz

HABER MERKEZİ

İktidarın seçim sürecinde kaldırma sözü verdiği ancak halen devam ettirdiği mülakat uygulamasına yönelik tepkiler büyüyor.

İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda buluşan eğitimciler ‘adil, şeffaf ve torpilsiz bir atama süreci ve güvenceli, kadrolu istihdam hakkı’ taleplerini dile getirdi. "Mülakat puanları ‘Tekin’ değil", "Mülakatlarda adalet yok, hakkımızı ver", "KPSS puanına göre atama istiyoruz", "Eşit puan eşit hak", "Mülakat adaletsizliğine son" dövizlerinin taşındığı eyleme ‘Mülakat şehrini söyle sana puanını söyleyeyim’ pankartı açıldı.

AKP EMEKLERİMİZİ GASBEDİYOR

Eylemde konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Seçimlerde sandık seçmen ile siyaset arasında bir sözleşmedir. Verilen sözlerin tutulmaması ise siyasi ahlaksızlıktır. Söz verdiysen bu sözü tutacaksın. Mülakat bir zulümdür. En az 20 yıllık emeğin, alın terinin gasbedilmesidir. Yine 20-25 yıllık anne baba emeğinin gasbedilmesidir" dedi. Adıgüzel, iktidarın yanlış politikaları yüzünden 1 milyon atanmayı bekleyen öğretmen bulunduğunu belirterek "Yine bir gecede bir milyon öğretmen diplomasını yırtan uygulamalar var" diye konuştu.

Eğitim-İş üyeleri de Milli Eğitim Bakanlığı önünde, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemini protesto etti. Mülakatın kaldırılmasını ve atamaların adil, şeffaf ve torpilsiz bir şekilde yapılmasını isteyen eğitimciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet etti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ‘’Öğretmen alımlarında üniversite diplomaları yok sayılmış, KPSS’de dereceye girmek bile artık bir kriter olmaktan çıkmış; mülakat denilen bu garabet, temel belirleyici unsur haline gelmiştir. Torpil ve kayırmacılık, insanların haklı olarak isyan ettiği bir noktaya ulaşmış, kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açmıştır’’ dedi.

Aylarca gecesini gündüzüne katan gençlerin hak ettikleri yere gelmek ve onurlu biçimde meslek sahibi olmak istediklerini vurgulayan Özbay, mülakat sisteminin liyakatı yok saydığını ve torpili meşrulaştırdığını söyledi.

Özbay, “Buradan Milli Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha sesleniyoruz. Şeffaf, adil ve liyakatli bir atama sistemi oluşturun. Mülakat adı altında yapılan haksızlıklara son verin. Bu, bir lütuf değil, anayasal bir haktır" diye konuştu.