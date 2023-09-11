Mülakatı kaldırma vaadi yalan oldu: Bakan "mülakata devam" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde, "Mülakatı kaldıracağız" vaadine karşılık Bakan Tekin, katıldığı programda, öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini söyledi. Ayrıntıları da açıklayan Tekin, "Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jurinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" vaadi kısa sürede anlamını yitirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini söyledi. Tekin, öğretmen alımlarında yapılacak mülakatın kemara kaydına alınacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini söyledi. Bakan Tekin "Şu an üzerinde çalışıyoruz ama şöyle bir projeksiyonumuz var. Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jurinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak. Bu mülakatta kendisine sorulan konuyla ilgili konuşması ve anlatması istenecek. Ayrıca bu 45 dakikalık süre içeriğinde öğretmen adayı yazılı bir beyan da verecek. Tüm bu süreç kamera ile kayıt altına alınacak. Bu sayede hem torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istiyoruz" dedi.