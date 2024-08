Mülakatın sonuçları derhal açıklanmalı

Haber Merkezi

CHP’nin ‘‘Eğitim Maratonu’’ programı kapsamında farklı illerde düzenlediği ‘‘Eğitim Buluşmaları’’ devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın başkanlığındaki heyet, bu kez de Sinop’u ziyaret etti.

Sinop Belediyesi’nin ‘Sınırlı Sorumlu Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde eğitimcilerle bir araya gelen CHP heyeti, Sinop’taki problemleri dinledi. Ardından basın açıklaması yapan Özçağdaş, şunları söyledi:

‘‘Ülkemizde eğitim her hanenin sorunu. Türkiye’de 1,2 milyon öğretmen var. 1 milyondan fazla atanmayı bekleyen öğretmen var. 20 milyondan fazla çocuğumuz var. Dolayısıyla her evin konusu eğitim. Bugün de Sinop’ta bu sorunları ele aldık hep birlikte. Bugün gündemde bakanlığa bir kez daha çağrıda bulunmak istediğim konu, il-ilçe emirleri konusudur. Öğretmenlerimiz aile birleşimi nedeniyle, sağlık nedeniyle, bazen can güvenliği nedeniyle başka illere tayin istemektedirler. Ve maalesef bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimize bu fırsatı tanımadı.