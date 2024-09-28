Mülakatta haksız değerlendirme

Haber Merkezi

Öğretmen atamalarındaki mülakat sonuçlarını önce açıklayan ardındansa geri çeken Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) tepkiler sürüyor. Yaşanan sorunlara karşı açıklama yapan Eğitim Sen Başkanı Kemal Irmak, mülakat puanlarının KPSS puanlarına göre belirgin bir fark gösterdiğini belirtti. Irmak, “Mülakat sonuçlarının erişime açılıp kısa süre sonra kapatılması, sonuçlarını görebilen öğretmen adaylarında farklı aralıklarda farklı puanlar verildiği şüphesini uyandırmıştır. 2 bin 550 mülakat sonucunun analizi mülakatlardaki puanlama farklılıklarını ve sürecin adil bir şekilde yürütülmediği iddialarını güçlendirmektedir” dedi.

Mülakat sonuçlarına yönelik ciddi tutarsızlıkların bulunduğunu belirten Irmak, “20 Eylül’de kısa süreliğine sistemden alınan verilere göre, bazı adayların sıralamalarının dramatik biçimde değiştiği, bu durumun ciddi adaletsizlikler yarattığına dair kanıtlar ortaya çıktı. Farklı iller arasında puanlama konusunda büyük tutarsızlıklar olduğu görülüyor. İzmir’deki adayların ortalama mülakat puanlarının KPSS puanlarına kıyasla 4,6 puan daha yüksek olduğu, İstanbul’daki adayların ise ortalama 1,7 puan farkla değerlendirildiği görülüyor” diye konuştu.

İLLER ARASINDA FARK

İngilizce 2023 KPSS ve mülakat sonuçlarının, adayların sonuçları arasında ciddi tutarsızlıklar olduğunu Irmak, “Diyarbakır’da 374. sırada yer alan bir adayın KPSS puanı 80,35 iken mülakat puanı 90. Bu da yaklaşık 9,65 puanlık bir fark oluşturmuştur. Aynı şekilde Adana, Gaziantep ve İzmir gibi birçok şehirde de benzer farklar göze çarpmaktadır. Bu durum, mülakatların objektif kriterlere göre yapılmadığına ve haksız bir değerlendirme sürecinin işlediğine dair güçlü bir şüphe uyandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Irmak son olarak şöyle konuştu: “Mülakatın ağırlığının KPSS puanlarına oranla artırılması, düşük KPSS puanına sahip bazı adayların mülakatla birlikte sıralamalarının yükselmesine sebep olmuştur. 9. sıradaki bir aday Ankara’da 87,63 KPSS puanına sahipken, mülakat puanı 91 olarak verilmiş ve sonuç olarak ortalama 89,31 puan elde etmiştir. Buna karşın, daha yüksek KPSS puanına sahip adaylar, düşük alarak sıralamada geri kalmıştır. Farklı iller arasında mülakat puanlarında ciddi tutarsızlıklar olduğu açıkça görülmektedir. Aydın’da bir adayın KPSS puanı 88,48 iken mülakat puanı 90,66’dır fakat Diyarbakır’daki adayların puanları arasındaki fark 9,65’tir. Bölgesel adaletsizliklerin varlığı, mülakat puanlarının yuvarlanarak verilmesi gibi bulgular, mülakat sisteminin adil ve şeffaf bir yapıda olmadığını ortaya koymaktadır.”