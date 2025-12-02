Mülkiyeliler Birliği, 166. yılını kutlayacak: “Yetiştik çünkü biz”

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi ile İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, 166. kuruluş yılını 5 Aralık 2025 Cuma günü İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek özel bir programla kutlayacak.

Etkinlik, saat 19.00’da başlayacak açılış konuşmalarıyla açılacak.

Mülkiyelilerin kamu yönetiminden akademiye uzanan birikimini ve köklü dayanışma kültürünü vurgulayan konuşmaların ardından program, 19.15’te İstanbul Sinfonietta Orkestrası’nın konseriyle devam edecek.

Orkestrayı Türkiye’nin en saygın şeflerinden Gürer Aykal yönetirken, gecenin solisti Tuna Tüney olacak. Klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan repertuvarın dinleyicilere nitelikli bir müzik deneyimi sunması bekleniyor.

Konserin ardından saat 20.10’da düzenlenecek kokteyl, Mülkiyeliler camiası ile dostlarına bir araya gelme ve dayanışmayı güçlendirme imkânı sağlayacak. 166. yıl kutlaması, Mülkiyelilik geleneğini yaşatanlar için anlamlı ve özel bir buluşma olarak öne çıkıyor.