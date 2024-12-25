Mülkiyeliler Birliği’nden hayvan yönetmeliğine tepki

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, sokak hayvanları yasasında önemli değişiklikler öngören düzenlemeye tepki gösterdi. Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi’nde yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin hayvanların yaşam hakkını tehdit ettiği belirtilerek, veteriner hekimlerin ötenazi uygulamaya zorlanmasının insani olmadığını vurgulandı.

Yaşamda insan ve hayvan birlikteliği ilkesinin her zaman savunulduğu belirtilen açıklamada, ”Ülkemizde sadece 322 hayvan bakımevi vardır. Merkezi ve yerel yönetimler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun gereklerini yerine getirmemekte ve sorunun büyümesine neden olmaktadır. Yerel yönetimlerin hayvan bakımevleri ve hastaneleri kurması, sokak hayvanlarını etkili bir şekilde kısırlaştırıp tedavi ve rehabilite etmesi ve hayvanları kayıt altına alarak yaşam alanlarına geri bırakmasıyla bu sorun çözülebilir. Bu uygulamalar hayata geçirilirse, iki yıl içinde sahipsiz hayvanların nüfus kontrolü sağlanabilecektir” denildi.

Açıklamada, “Hindistan, Brezilya ve İtalya, etkin kısırlaştırma programları ve halkın desteğiyle sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almıştır. 13 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik, sahipsiz hayvanların ölümünü kolaylaştıran ve yaşam hakkını yok sayan hükümler içermektedir. Yönetmelikle, idareye geniş ve belirsiz yetkiler tanınmaktadır. Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 12. maddesi, köpeklerin öldürülmesi için dayanak olarak kullanılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Yaşam hakkının korunmasını sağlamak adına şunlar dile getirildi: “Birlikte başarabiliriz! Yaşam hakkına saygı duyan bir toplum için sesimizi yükseltelim. Ülkemizde ve ilimizde yürütülecek tüm kampanyalara birlikte destek verelim ve hayvan dostlarımız için daha iyi bir gelecek kuralım. Sahipsiz köpeklerin kısırlaştırma ve bakımı yerine toplatılmasını ve öldürülmesini öngören; veteriner hekimleri meslek etiğine aykırı bir şekilde hayvanları öldürmeye zorlayan; hayvanların yaşam hakkını hiçe sayan bu yasa ve yönetmeliğe, karşı olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”