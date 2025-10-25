Mülkiyet hakkı tartışması: Yandaş gazeteye MASAK'tan yanıt, DMM'den yalanlama

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.

MASAK'ın internet sitesinden, "Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verileceği" yönündeki torba yasa taslağına ilişkin açıklama yapıldı.

Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından, başta MASAK olmak üzere, ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak hazırlanan tasarıya dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına Başkanlığımızdan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verilmektedir. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, suç konusu paranın, finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesini temin etmektir. Düzenlemeyle, hızlı bir şekilde el konulan paraların, en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Gerek Başkanlığımız ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir."

YANDAŞ GAZETE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yeni Şafak ilgili yasa taslağına “Mülkiyet hakkını tehdit eden yetki” başlıklı haberle tepki göstermişti.

Yasanın “Önce el koy sonra bakarız” anlayışına yol açacağını iddia eden Yeni Şafak haberinde, “Temel haklar korumasız kalır. El koyma tedbiri kamu yararı ile temel haklar arasındaki dengeyi bozarsa, Anayasa’ya aykırı hale gelir” ifadelerine yer verilmişti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ CEVAP VERDİ

Gün boyu süren tartışmalara bu defa da Dezeformasyonla Mücadele Merkezi eklendi. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda şunları söyledi:



"Bazı basın ve sosyal medya mecralarında, “savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği” yönünde gerçek dışı iddialar paylaşılmaktadır. Bu iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Öncelikle yasama yetkisi, Anayasa’nın 7’nci maddesi uyarınca, münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur.

Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların* da gereği olarak bir hazırlık niteliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup, henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."